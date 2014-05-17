به گزارش خبرنگار مهر، مراد آکیوس در ملاقات دو جانبه هیات ترکیه ای با فعالان اقتصادی ایران گفت: برخی از تجار حاضر در هیات، از گذشته با ایران مراودات تجاری داشته‌اند و برخی نیز نخستین بار است که به ایران سفر می‌کنند؛ اما هدف از اعزام این هیات به ایران این است که با فعالیت‌های گسترده، ارتباطات تجاری دو کشور، بیش از پیش افزایش یابد؛ اگرچه توسعه روابط تجاری دو کشور تنها با فعالیت تاجران و فعالان اقتصادی میسر نمی‌شود و نقش رایزنان تجاری درسفارتخانه‌های ایران و ترکیه نیز بسیار پراهمیت است.

عضو هیات مدیره مجمع صادرکنندگان ترکیه افزود: صادرات ترکیه در 10 سال پیش، حدود 70 میلیارد دلار بوده است که این رقم در سال جاری به حدود 150 میلیارد دلار رسیده است که البته ایران در میان شرکای تجاری ترکیه، جایگاه ویژه‌ای به خود اختصاص داده است.

وی تصریح کرد: ارزش دلاری صادرات ترکیه به ایران در 10 سال پیش، 800 میلیون دلار بود که این رقم اکنون به حدود چهار میلیارد دلار افزایش یافته است. این در حالی است که ایران، مقام دهم را در میان مقاصد صادراتی ترکیه کسب کرده است.

آکیوس افزود: تجارت ایران و ترکیه در سال‌های آینده به صورت متقابل، افزایش چشمگیری خواهد داشت. ضمن اینکه هم اکنون، صادرات ترکیه به ایران، معادل 2.8 درصد کل صادرات این کشور است.

وی اظهار داشت: در میان کالاهای صادراتی به ایران، جواهرات، سنگ‌های قیمتی و محصولاتی از این دست، ارزشی معادل 1.6 میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است. در ردیف بعدی کالاهای صادراتی به ایران، ماشین آلات مکانیکی قرار دارد که ارزش صادرات آن به ایران 350 میلیون دلار برآورد شده است. محصولات پلاستیکی و چوب نیز در رتبه‌های بعدی صادرات به ایران قرار دارد.

عضو هیات مدیره مجمع صادرکنندگان ترکیه ادامه داد: هدف این نیست که تنها در مورد صادرات ترکیه به ایران صحبت کنیم؛ میزان واردات ترکیه از ایران در10 سال گذشته به حدود 1.9 میلیارد دلار می‌رسید که در سال گذشته میلادی، این رقم به 10 میلیارد دلار افزایش یافته است. به گفته او ایران در میان کشورهای صادرکننده به ترکیه مقام هفتم را داراست.

وی ابراز امیدواری کرد: موضوعات مختلفی از جمله مسایل گمرکی مورد بحث قرار گیرد و البته با اشاره به رابطه تاریخی ایران و ترکیه، توسعه هرچه بیشتر روابط تجاری دو کشور را آرزو کرد.

در ادامه، ابراهیم بهادرانی، دبیرکل اتاق تهران روی تلاش بخش خصوصی برای رسیدن به هدف 30 میلیاردی مراودات تجاری دو کشور ایران و ترکیه و حتی گذر از این هدف تاکید کرد و گفت: درست است که برای سال 2020 هدف رسیدن به 30 میلیارد دلار مراودات تجاری گذاشته شده است اما فعالان بخش خصوصی معتقدند که می‌توان از این هدف هم گذر کرد. البته برای توسعه مراودات و گسترش روابط تجاری باید دو گروه اقدامات انجام گیرد که گروه اول زیربنایی و گروه دوم توسعه‌ای است.

دبیرکل اتاق تهران توضیح داد که در گروه کارهای زیربنایی باید نسبت به رفع موانع موجود در سر راه گسترش مراودات تجاری اقدام شود و اموری چون نقل و انتقال پول و روابط بین بانکی دو کشور تسهیل شود.

وی افزود: هم‌چنین موانع گمرکی باید برداشته شود و امیدواریم وضع تعرفه‌های ترجیحی که در مجالس دو کشور در دست بررسی است به سرانجام برسد تا امور مربوط به گمرک سرعت بیشتری یابد.

بهادرانی هم‌چنین در مورد اقدامات توسعه‌ای به گسترش بازارچه‌های مرزی، برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌های عمومی در دو کشور اشاره داشت و گفت: با این قبیل اقدامات می‌توان سریعتر به سمت هدف تعیین شده حرکت کرد و از آن سبقت گرفت. بخش خصوصی برای رسیدن به این هدف اهمیت زیادی قائل است و تمام تلاش خود را در این باره انجام خواهد داد.

دبیرکل اتاق تهران اعلام کرد که در سه سال گذشته دو هیات تجاری از اتاق تهران به ترکیه سفر کرده‌اند و سومین سفر نیز در هفته جاری خواهد بود که طی آن یک هیات بزرگ تجاری به سرپرستی یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق تهران به شهرهای ازمیر و آنکارا سفر خواهند کرد.

به گفته وی، هیات‌های تجاری زیادی نیز از ترکیه به ایران و اتاق تهران آمده‌اند که آخرین آن یک هیات تجاری از اتاق بازرگانی ازمیر به سرپرستی اکرم دمیرتاش بود که چندی قبل میهمان اتاق تهران بود. بهادرانی در پایان اشاره کرد که مجمع صادرکنندگان ترکیه می‌تواند نقش بزرگی در نزدیک‌تر شدن بخش خصوصی ایران و ترکیه و توسعه مراودات تجاری دو کشور داشته باشد.

در ادامه علی احسان، مدیرکل مجمع صادرکنندگان ترکیه در سخنانی کوتاه به سابقه تشکیل این مجمع در سال 1996 و جذب 400 عضو تاکنون اشاره داشت و از تدوین یک نقشه راه در این نهاد برای توسعه روابط با ایران خبر داد.

وی، با اذعان به این که برای نخست بار است که به ایران سفر می‌کند گفت: ما همیشه پیش از سفر به یک کشور حوزه‌هایی که می‌توانیم در آن فعالیت داشته باشیم و با بازرگانان و صنعتگران آن حوزه‌ها همکاری کنیم را تعیین و مشخص می‌کنیم اما در سفر به ایران چنین کاری نکردیم چون تمام حوزه‌های اقتصادی در ایران می‌تواند محل همکاری فعالان اقتصادی ایران و ترکیه باشد.

وی با اشاره به تاریخ روابط دو کشور اعلام کرد زمانی که کشور ایران و ترکیه مرز مشخص و مشترک داشته‌اند بسیاری از کشورهای جهان هنوز ایجاد نشده بودندو سابقه همکاری‌های ما از تاریخ تشکیل بسیاری از کشورها در دنیا بیشتر است.

همچنین، محمدرضا بختیاری، معاون امور بین‌الملل اتاق تهران، با اشاره به اینکه اتاق تهران بزرگترین اتاق بازرگانی کشور است، آن را به عنوان "اتاق عملیات" معرفی کرد و افزود: اتاق تهران دارای 25 هزار عضو از شرکت‌های بزرگ تجاری، صنعتی ، فنی و خدماتی است که فعالیت این اعضا در صحنه اقتصاد ایران به تنهایی 60 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

وی خطاب به حاضران این نشست گفت: با وجود چنین ظرفیتی در اتاق تهران، تقاضا دارم که حداکثر بهره‌برداری را از این مذاکرات حاصل کنید تا روابط تجاری دو کشور از آنچه که اکنون در جریان است، افزون شود.

بختیاری ادامه داد: توسعه این روابط به ویژه در شرایط کنونی که تحریم‌ها وجود دارد، می‌تواند فرصت‌های بهینه‌ای ایجاد کند.» معاون بین‌الملل اتاق تهران گفت: «برای توسعه فعالیت‌های تجاری از سوی هر کشور، بهره‌گیری از ظرفیت بازار کشورهای همسایه فرصت مغتنمی را ایجاد می‌کند و کشوری که بتواند از این فرصت بهره کافی کسب کند، این فرصت را در بازارهای دورتر نیز می‌تواند به دست آورد.

وی مزیت عمده ایران را وجود 15 کشور همسایه در اطراف ایران برشمرد و گفت: در میان همسایگان ایران، تجارت با ترکیه به دلیل پیشرفت‌هایی در این کشور حاصل شده برای ایران مفید خواهد بود.

بختیاری همچنین از اعزام هیاتی تجاری به سرپرستی "یحیی آل‌اسحاق" رییس اتاق تهران به ترکیه در تاریخ 28 اردیبهشت ماه نیز خبر داد.

در ادامه این نشست، همت گریش، رایزن تجاری ترکیه در ایران، نوبت سخن را به دست گرفت و گفت: در سفارت ترکیه در ایران، همواره آماده هستیم که اطلاعات تجاری ترکیه را در اختیار تجار ایرانی قرار دهیم.

وی در ادامه با اشاره به جمعیت 150 میلیون نفری ایران و ترکیه اعلام کرد مراودات 15 میلیارد دلاری دو کشور مناسب این جمعیت نیست. او از طرحی با عنوان طرح "تجارت متقابل" سخن گفت و افزود: با اجرای این طرح، دو کشور می‌توانند در مورد برخی کالاهای مورد توافق، تعرفه‌های تجاری را کاهش دهند و کاهش تعرفه‌ها نیز منجر به افزایش تجارت میان دو کشور می‌شود.

گریش در ادامه گفت: متاسفانه تحریم‌ها به ناحق مشکلاتی را در زمینه نقل‌و‌انتقال پول ایجاد کرده است؛ اما با اینکه فشارهایی از جانب کشور ثالث برای کاهش مراودات با ایران اعمال می‌شد، ارتباطات تجاری خود با ایران را کاهش ندادیم.

در ادامه این جلسه، علی عطایی‌زاده، یکی از فعالان اقتصادی ایران که تنظیم برنامه هیات تجاری ترکیه در ایران را برعهده دارد، با ابراز امیدواری نسبت به تعمیق روابط تجاری ایران و ترکیه به گرانی کالاهای ترک برای مصرف‌کنندگان ایرانی اشاره کرد و خطاب به تجار ترکیه گفت: فعالان ترک باید در نظر داشته باشند که تنش‌های ایران و غرب در حال کمرنگ شدن است و آنها برای حفظ موقعیت خود در بازار ایران باید تدابیری برای کاهش قیمت محصولات خود بیندیشند.» او افزود: «ما علاقمندیم که مبادلات تجاری ایران و ترکیه افزایش یابد و خواستار سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی ترکیه در ایران هستیم.