بهاره بهزادی نایب رئیس هیات بدمینتون استان تهران با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر، گفت: سومین اردوی بازیکنان ملی استان تهران برای حضور در مسابقات جهانی کنیا از امروز شنبه در محل کمپ فدراسیون بدمینتون آغاز شد و تا روز 25 خرداداماه در تهران ادامه خواهد داشت.

وی افزود: مسابقات جهانی کنیا از تاریخ 27 خردادماه تا دوم تیر در این کشور برگزار خواهد شد.

طبق اعلام نایب رئیس هیات بدمینتون استان تهران، بازیکنان حاضر در این اردو متشکل از نگین امیری‌پور، سارا دلاوری، ثریا آقایی، رها راد افشار، صحابه فرد، مولود اسماعیلی و ثمین عابد خجسته است که همگی از بازیکنان استان تهران هستند.

هنوز مشخص نیست چه تعداد بدمینتون‌باز به کنیا اعزام خواهند شد.