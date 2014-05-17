به گزارش خبرنگار مهر، شرکت مخابرات ایران در هفته ارتباطات بالغ بر 3 هزار و 764 طرح مخابراتی را با سرمایه گذاری 487 میلیارد تومان در 20 استان كشور مورد بهره برداری قرار می دهد.

این طرح ها كه در فاصله دهه فجر انقلاب اسلامی تا 27 اردیبهشت ماه آماده شده اند همزمان با هفته ارتباطات و با حضور مدیران مخابرات كشور و مسئولان استانها، به بهره برداری می رسد.

این طرح های مخابراتی شامل 310 مركز سوئیچ ، 60 دفتر مخابرات روستایی ، 1200 آنتن BTS و 200 پروژه فیبرنوری، 400 پروژه دیتا و 1000 پروژه ساختمان، رادیو و WLL روستایی است.