به گزارش خبرنگار مهر، سعید صالحی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان با اشاره بر اینکه 13 انجمن معتادان گمنام در شهرستان سامان فعال است، اظهار داشت: برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت برای مبارزه همه جانبه برای پیشگیری از استعمال مواد مخدر در شهرستان برنامه ریزی و تدوین شود.



وی با بیان اینکه تشکیل دوره های آموزشی برای اعضای شورای شهر و روستا ضروری است، بیان داشت: استقرار دادستانی عمومی و انقلاب در شهرستان گامی بلند در راستای مبارزه با عوامل توزیع کننده مواد مخدر و روان گردان در این شهرستان است.

دوره های آموزشی برای خانواده ها در راستای اعتیاد باید برگزار شود

صالحی با تاکید براینکه باید فرهنگ سازی برای خانواده در راستای شناخت مواد مخدر صورت گیرد، بیان داشت: در راستای شناسایی مواد مخدر صنعتی دوره های آموزشی لازم برای خانواده ها و قشر آسیب پذیر شهرستان باید برگزار شود.

فرماندار سامان بیان داشت: شناخت مواد مخدر نقش مهمی درجلوگیری از گرایش جوانان خانواده ها به سمت مواد مخدر دارد.

وی آموزش را مهمترین اقدام در راستای پیشگری از گرایش جوانان به مواد مخدر عنوان کرد و اذعان داشت: باید در راستای پیشگری ازگرایش جوانان به سمت مواد مخدر برگزاری دوره های آموزشی بیش از پیش در شهرستان باید مورد توجه قرار گیرد.