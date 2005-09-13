۲۲ شهریور ۱۳۸۴، ۱۱:۰۶

دقايقي پيش؛

رييس جمهور عازم نيويورك شد// تيم همراه احمدي نژاد مشخص شد

محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران، دقايقي پيش براي شركت در شصتمين اجلاس رهبران جهان در سازمان ملل متحد راهي نيويورك مقر اين سازمان شد.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، در مراسم بدرقه رسمي دكتر احمدي نژاد، حجت الاسلام و المسلمين محمدي گلپايگاني رئيس دفتر مقام معظم رهبري، جمعي از مشاوران، معاونان رئيس جمهور ، وزيران ، محمد حسن ابوترابي نايب رييس دوم مجلس شوراي اسلامي و تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حضور داشتند.

رئيس جمهور قبل از سفر در جمع خبرنگاران به تشريح اهداف و برنامه هاي اين سفر پنج روزه به نيويورك پرداخت.

گفتني است علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي، منوچهر متكي وزير امور خارجه، سعيد جليلي مديركل اروپا و آمريكاي وزارت خارجه، هاشمي ثمره مشاور عالي رييس جمهور، زريبافان سخنگو و دبير هيات دولت، بذرباش مشاور رييس جمهور در امور جوانان، محمود محمدي والهام امين زاده اعضاي كميسيون امنيت ملي مجلس، خادم المله مدير عامل خبرگزاري جمهوري اسلامي ، احمدي نژاد را در اين سفر همراهي مي كنند.

