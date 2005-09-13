رييس جمهور عازم نيويورك شد// تيم همراه احمدي نژاد مشخص شد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، در مراسم بدرقه رسمي دكتر احمدي نژاد، حجت الاسلام و المسلمين محمدي گلپايگاني رئيس دفتر مقام معظم رهبري، جمعي از مشاوران، معاونان رئيس جمهور ، وزيران ، محمد حسن ابوترابي نايب رييس دوم مجلس شوراي اسلامي و تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حضور داشتند.

رئيس جمهور قبل از سفر در جمع خبرنگاران به تشريح اهداف و برنامه هاي اين سفر پنج روزه به نيويورك پرداخت.

گفتني است علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي، منوچهر متكي وزير امور خارجه، سعيد جليلي مديركل اروپا و آمريكاي وزارت خارجه، هاشمي ثمره مشاور عالي رييس جمهور، زريبافان سخنگو و دبير هيات دولت، بذرباش مشاور رييس جمهور در امور جوانان، محمود محمدي والهام امين زاده اعضاي كميسيون امنيت ملي مجلس، خادم المله مدير عامل خبرگزاري جمهوري اسلامي ، احمدي نژاد را در اين سفر همراهي مي كنند.