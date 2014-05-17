به گزارش خبرنگار مهر، نورالله رضوی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: سال 93 سومین سالی است بخش دانشجویی به جشنواره بین‌المللی امام رضا(ع)اضافه شده است و دانشگاه حکیم سبزواری امسال دومین سالی است که با برگزاری جشنواره های فرهنگی هنری و ادبی در این جشنواره حضور دارد.

دبیر جشنواره ملی دانشجویی ادبیات داستانی رضوی با بیان اینکه سال گذشته میزبان جشنواره تئاترتک بودیم اظهار داشت: برگزاری نخستین جشنواره ملی دانشجویی ادبیات داستانی رضوی امسال بر عهده ما گذاشته شده است.

رضوی با اشاره ه اینکه این جشنواره در بین تمام دانشگاه‌های دولتی، نیمه دولتی، آزاداسلامی و غیر انتفاعی سراسر کشور برگزار می‌شود: نخستین جشنواره ملی دانشجویی ادبیات داستانی رضوی در 3 بخش رمان و داستان بلند، ذاستان کوتاه و داستان کوتاه کوتاه انجام می‌گیرد.

مدیر فرهنگی دانشگاه حکیم سبزواری با بیان اینکه فراخوان این جشنواره در مهرماه سال گذشته منتشر شده است از دریافت حدود 200 اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده است. وی به کیفیت مناسب اثرهای دریافتی اشاره کرد و خاطر نشان کرد:دکتر حسین پاینده و دکترمحمد جزینی نویسنده و تحلیل گر و منتقد برجسته کشوری، دکتر رضا کشاورز مدیر گروه معارف و دکتر حسن دلبری و دکترابراهیم استاجی از اساتید گروه ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری داوری این جشنواره را بر عهده داشتند.

رضوی از اجرای تئاتر مسافران با بازیگری محمد اکبری و شیوا آسیایی هنرمندان سبزواری، آهنگ سازی تصنیف امام رضا(ع) سروده دکتر حسن دلبری و آهنگ سازی استاد امیر استیری و نمایشگاه عکس تئاتر تک رضوی در حاشیه این جشنواره خبر داد.آئین اختتامیه این جشنواره سی‌ام اردیبهشت‌ماه با حضور سید جواد جعفری مدیر عامل بنیاد بین‌المللی امام رضا(ع) و با اجرای برنامه نقالی از محیط باز آغاز خواهد شد.