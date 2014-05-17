  1. استانها
  2. مازندران
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۶:۴۰

خیریانپور:

ساختارهای اداری مازندران نیازمند اصلاح است

عباس آباد - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار مازندران با بیان اینکه عملکرد دستگاه‌های اجرای بنحو مناسب ارزیابی می‌شود، اصلاح ساختارهای اداری استان را ضروری دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریانپور بعد از ظهر شنبه در جمع مسئولان شهرستان عباس آباد با تاکید بر ایجاد تحول اداری بیان داشت: مدیران شهرستانی باید ظرفیتهای نهفته در قانون بودجه را شناسایی کنند و استفاده لازم از اعتبارات ملی و تسهیلاتی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه فلسفه وجودی همه مدیران خدمت به مردم است، اظهار داشت: نگاه به مدیریت هوشمندانه باید تخصصی باشد و برنامه‌ریزی، اجرا، کنترل و مراقبت دقیق برای عملکرد مجموعه‌ها نیاز است.

خیریانپور، اقتصاد و فرهنگ را دو اصل مهم بیان کرد و گفت: ضرورت فرهنگسازی عمومی در بسیاری از زمینه‌ها از جمله اقتصاد و فرهنگ لازم است.

سید امیر حسینی جو فرماندار شهرستان عباس آباد خواستار توجه بیشتر مسئولان ارشد استانی در تخصیص اعتبارات ویژه به این شهرستان نوپا شد.

وی اظهار داشت: ما وظیفه داریم در این دوره مدیریتی به مردم منطقه خدمت کرده و بتوانیم شهرستان را معرفی کنیم زیرا بازخورد این عملکرد ها فضایی بعنوان خدمت را بوجود می آورد.

کد خبر 2292953

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها