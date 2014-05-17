ساختارهای اداری مازندران نیازمند اصلاح است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریانپور بعد از ظهر شنبه در جمع مسئولان شهرستان عباس آباد با تاکید بر ایجاد تحول اداری بیان داشت: مدیران شهرستانی باید ظرفیتهای نهفته در قانون بودجه را شناسایی کنند و استفاده لازم از اعتبارات ملی و تسهیلاتی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه فلسفه وجودی همه مدیران خدمت به مردم است، اظهار داشت: نگاه به مدیریت هوشمندانه باید تخصصی باشد و برنامه‌ریزی، اجرا، کنترل و مراقبت دقیق برای عملکرد مجموعه‌ها نیاز است.

خیریانپور، اقتصاد و فرهنگ را دو اصل مهم بیان کرد و گفت: ضرورت فرهنگسازی عمومی در بسیاری از زمینه‌ها از جمله اقتصاد و فرهنگ لازم است.

سید امیر حسینی جو فرماندار شهرستان عباس آباد خواستار توجه بیشتر مسئولان ارشد استانی در تخصیص اعتبارات ویژه به این شهرستان نوپا شد.

وی اظهار داشت: ما وظیفه داریم در این دوره مدیریتی به مردم منطقه خدمت کرده و بتوانیم شهرستان را معرفی کنیم زیرا بازخورد این عملکرد ها فضایی بعنوان خدمت را بوجود می آورد.