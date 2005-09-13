مرحله دوم ليگ كشتي منطقه اي نوجوانان كشور "جام دوستي"به پايان رسيد

به گزارش خبرگزاري "مهر" در گروه A تيم هاي هتل چمران شيراز و هيات كشتي اصفهان و در گروه B تيم هاي مازندران و كرج به مرحله نيمه نهايي راه يافتند .

در مرحله نيمه نهايي كه بصورت ضربدري برگزار خواهد شد تيم هاي مازندران با هيات كشتي اصفهان و كرج با هتل چمران شيراز ديدار خواهند كرد و برنده ها راهي ديدار فينال خواهند شد .

گروه A :

مقام اول : هتل چمران شيراز – يك پيروزي و يك شكست

مقام دوم : هيات كشتي اصفهان – يك پيروزي و يك شكست

مقام سوم : برق خراسان رضوي – يك پيروزي و يك شكست

گروه B :

مقام اول : مازندران – 4 پيروزي و بدون شكست

مقام دوم : كرج – 3 پيروزي و يك شكست

مقام سوم : لرستان – 2 پيروزي و دو شكست

مقام چهارم : هرمزگان - يك پيروزي و 3 شكست

مقم پنجم : گلستان - بدون پيروزي

گفتني است تيم هاي اردبيل ، همدان ، يزد ، كرمانشاه و آذربايجان غربي از گروه A و خوزستان ، چهارمحال و بختياري و زنجان از گروه B در اين دوره از رقابتها غايب بودند .

شايان ذكر است برنامه مرحله نيمه نهايي و نهايي اين رقابتها متعاقبا اعلام خواهد شد .



