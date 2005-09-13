مرحله دوم ليگ كشتي منطقه اي نوجوانان كشور "جام دوستي"به پايان رسيد

به گزارش خبرگزاري "مهر" در گروه A تيم هاي هتل چمران شيراز و هيات كشتي اصفهان و در گروه B تيم هاي مازندران و كرج به مرحله نيمه نهايي راه يافتند .
در مرحله نيمه نهايي كه بصورت ضربدري برگزار خواهد شد تيم هاي مازندران با هيات كشتي اصفهان و كرج با هتل چمران شيراز ديدار خواهند كرد و برنده ها راهي ديدار فينال خواهند شد .
گروه A :
مقام اول : هتل چمران شيراز – يك پيروزي و يك شكست
مقام دوم : هيات كشتي اصفهان – يك پيروزي و يك شكست
مقام سوم : برق خراسان رضوي – يك پيروزي و يك شكست
گروه B :
مقام اول : مازندران – 4 پيروزي و بدون شكست
مقام دوم : كرج – 3 پيروزي و يك شكست
مقام سوم : لرستان – 2 پيروزي و دو شكست
مقام چهارم : هرمزگان - يك پيروزي و 3 شكست
مقم پنجم : گلستان - بدون پيروزي
گفتني است تيم هاي اردبيل ، همدان ، يزد ، كرمانشاه و آذربايجان غربي از گروه A و خوزستان ، چهارمحال و بختياري و زنجان از گروه B در اين دوره از رقابتها غايب بودند .
شايان ذكر است برنامه مرحله نيمه نهايي و نهايي اين رقابتها متعاقبا اعلام خواهد شد .
مرحله دوم رقابتهاي كشتي آزاد و فرنگي ليگ منطقه اي نوجوانان كشور "جام دوستي" روز گذشته با حضور 8 تيم در شيراز (گروه A) و جويبار (گروه B) انجام و به پايان رسيد.
به گزارش خبرگزاري "مهر" در گروه A تيم هاي هتل چمران شيراز و هيات كشتي اصفهان و در گروه B تيم هاي مازندران و كرج به مرحله نيمه نهايي راه يافتند .
نظر شما