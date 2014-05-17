به گزارش خبرنگار مهر، علي كفاشيان بعد از ظهر شنبه در مراسم انتخابات هيئت فوتبال فارس با بيان اينكه استان فارس داراي جايگاه در فوتبال كشور است، يادآور شد: نداشتن تيم در ليگ برتر فوتبال به معني تمام شدن اين ورزش در استان نيست بلكه همگان بايد تلاش كنند كه استان به جايگاه قبلي خود باز گردد.

وي ادامه داد: فدراسيون نظر وي‍‍ژه اي بر روي فوتبال فارس دارد زيرا سوابق درخشان اين استان در فوتبال كشور قابل انكار نيست.

رئيس فدراسيون فوتبال كشور با بيان اينكه شيراز به عنوان يكي از ميزبانان جام ملت هاي آسيا در نظر گرفته شده است، گفت: نمايندگان كنفدراسيون فوتبال آسيا بعد از بازديد از ورزشگاه ميانرود شيراز نظر مثبت خود را نسبت به اين محل اعلام كردند و در صورتيكه ايران ميزبان رقابت هاي جام آسيا باشد شيراز يكي از شهرهاي مورد نظر است.

كفاشيان تاكيد كرد: مشكلي طي چند سال گذشته فوتبال استان فارس را دوره كرده بود كه اميدوارم هيئت فوتبال جديد استان فارس با هماهنگي و همكاري همگان به اين مشكلات پايان دهد.

وي افزود: تيم فجر شهيد سپاسي شيراز طي چند سال گذشته همواره تيمي اخلاق مدار و بازيكن ساز بوده كه در فصل گذشته به دليل عدم حمايت با شكست مواجه شد كه اميدوارم اين تيم نيز در سال آينده به ليگ برتر باز گردد.