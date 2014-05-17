به گزارش خبرنگار مهر، سید نقی عزیزی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با بیان اینکه سرانه ملی جنگل حدود هزار و 700 متر است اظهار داشت: این در حالی است که سرانه جهانی فضای سبز حدود 8 هزار مترمربع است، که ما با آن فاصله زیادی داریم.

وی، ضمن اشاره به وجود حدود دو هزار هکتار جنگل‌کاری و 17 هکتار پارک جنگلی با مساحت 555 هکتار در استان سمنان، اظهار داشت: با توجه به جمعیت کم استان نسبت به مساحت آن این میزان سرانه شرایط خوبی است.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان تصریح کرد: اما از آنجائی که سمنان از جمله استان های کم آب کشور است و وجود فضای سبز در آن از اهمیت خاصی برخوردار است، لازم است برای افزایش این میزان جنگل کاری و فضای سبز بیش از پیش بکوشیم.

عزیزی ضمن اشاره به مناطق جنگل‌کاری شده در شمال مهدیشهر، دامغان و میامی بیان کرد: این پارک‌های جنگلی در شهرستان‌های مختلف استان پراکنده است.

وی ادامه داد: در سال 92 در شهرستان های دامغان و مهدیشهر دو پارک جنگلی به شهرداری های شهرهای دیباج و درجزین تحویل شده است.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان خاطرنشان کرد: آنچه در این زمینه اهمیت دارد این است که با شرایط اقلیمی موجود، توسعه فضای سبز بدون مطالعه و ارزیابی اقلیمی دقیق، نمی تواند قابل اجرا و موفق باشد.

عزیزی در خاتمه تصریح کرد: در همین راستا می توان از توانائی های موجود در شهرک های صنعتی، کارخانجات بزرگ و سازمان هاو نهادهایی که امکان تامین آب و اعتبارات لازم را دارند، بهره گرفت و با اجرای طرح های مشارکتی، بر میزان سرانه فضای سبز استانی و ملی افزود.