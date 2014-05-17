به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا اسمعيلي، عصر شنبه در جمع خبرنگاران استان، گفت: فاز اول اين بنا كه احداث آن از مصوبات دور دوم سفرهاي هيات محترم دولت به استان گلستان بوده است، 2 سال گذشته به پایان رسید اما اعتبار لازم برای تکمیل فاز دوم آن تا کنون به طور کامل در اختیار قرار نگرفته است.

وي اظهار کرد: خوشبختانه با تامين اعتبار بخشی از اجراي فاز دوم ساخت اين پروژه از محل اعتبارات سازمان ملی استاندارد ایران، فاز دوم آن نیز برای اجرا کلید خورد.



به گفته اسمعیلی احداث اين بنا در محل سايت اداري شهر گرگان بوده و عمليات فونداسيون، اسكلت سقف پروژه با 3500 متر مربع زيربنا در 5 طبقه در اسفند ماه 1390 به اتمام رسيده است.



در ادامه، رئیس اداره استاندارد سازی و آموزش و ترویج استاندارد گلستان با بیان این که جامعه کنترل کیفیت باید نقشه راه خود را تعیین و ارائه کند: این انجمن بدون نقشه راه و برنامه مدون نمی تواند بطور موفقیت آمیز به اهداف مورد نظر دست یازد.



حمیدرضا عالیشاهی انتظارات اداره کل استاندارد گلستان را تدوین استانداردهای ملی، آموزش مدیران کنترل کیفیت، تایید صلاحیت آنان و تشکیل کمیته های تخصصی مطرح کرد و خواستار مساعدت و همکاری آنان در انجام این امور شد.