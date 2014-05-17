مجید طاهری‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: برای هفته موزه و میراث فرهنگی برنامه‌های مختلفی توسط اداره کل میراث فرهنگی البرز اجرا می‌شود.

طاهری‌فر در ادامه اظهار داشت: برنامه نخستین روز از هفته "موزه و میراث فرهنگی" یعنی فردا 28 اردیبهشت ماه تا 4 خرداد ماه، بازگشایی مجموعه تاریخی – فرهنگی کاخ مروارید برای بازدیدعموم است در این اثر تاریخی در آن روز از ساعت 10 صبح تا ساعت 19 غروب به روی علاقه مندان باز است.

مدیراطلاع رسانی اداره کل میراث فرهنگی البرز خاطرنشان کرد: برگزاری تور خبرنگاران استانی و بازدید از مجموعه تپه ازبکی یکی دیگر از برنامه های هفته موزه و میراث فرهنگی مورخ 30 اردیبهشت ماه از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر خواهد بود.



این مسئول افزود: 2 خرداد ماه برگزاری تور خبرنگاران کشوری "بازدید از مجموعه کاخ مروارید و مجموعه تپه ازبکی" از ساعت 9 صبح تا 15 ظهر خواهد بود.

طاهری‌فر یادآور شد: یکی دیگر از برنامه های هفته موزه و میراث فرهنگی بازدید مدیران و کارشناسان مرکز مطالعات تاریخ معاصر کشور خواهد بود که از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر به طول می‌انجامد در این روز نشست تخصصی با اعضای خانه مطبوعات استان نیز برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: 3 خردادماه برگزاری تور اعضای "ایکوم" که بازدید از محوطه تاریخی کاخ مروارید و کاخ موزه سلیمانیه است از ساعت 9 صبح تا 15 ظهر برگزار می شود.

طاهری‌فر در پایان گفت: از دیگر برنامه‌های این هفته می‌توان به بازدید از بناهای تبرگزاری، مراسم شاهنامه‌خوانی و تئاتر خیابانی که در مجموعه کاخ مروارید و کاروانسرای شاه عباسی اجرا می شود، برگزاری دوره آموزشی تور گردانان استان البرز، فرخوان اسناد و تصاویر مجموعه کاخ مروارید و فراخوان اسناد تاریخی استان البرز نام برد.

