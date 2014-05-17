به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی مکاریان ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران، افزود: در سال‌های نه چندان دور سازمان بهزیستی استان با مشکل تشخیص و نوع معلولیت ها مواجه بود ودراین راستا یک سری از اموزش ها در در دستور کاریی داشت ولی سلیقه ای بود و علمی اجرا نمی‌شد.

وی به ارائه شیوه و روش علمی و استاندارد معلولیت اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس این روش نوع و شدت معلولیت به کمک نرم‌افزاری به نام ICF مورد سنجش قرار گرفته و علمی است.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان، سیاست سازمان بهزیستی را تمرکززدایی در ارائه خدمات یاد کرد و افزود: در این راستا ارائه خدمات به معلولان به خانواده‌های آنها واگذار می‌شود چرا که در این میان به خانواده ها و افرادی ازسازمان آموزش های لازم داده می‌شود.



مکاریان، ارائه آموزش‌های مراقبتی، تمرکززدایی و خانواده‌محوری در ارائه خدمات و تقویت کمیسیون‌های پزشکی بهزیستی را ز اهداف مهم این سازمان یاد کرد.

وی از راه‌اندازی مرکز جامع توان‌بخشی دراستان خبر داد.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان یادآورشد: دراستان زنجان سال گذشته 4 میلیارد و 197 میلیون ریال یارانه به معلولین پرداخت شده است که نسبت به سال 91، رشد هزار و 25درصدی دارد.

مکاریان گفت: به عینه می توان گفت که رشد معلولیت در استان سه درصد بوده است.

وی تصریح کرد: در استان زنجان 3 هزار و 342 نفر معلول از خدمات ثابت این سازمان استفاده می کنند.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان گفت: 660 نفر به طور مستمر از خدمات این سازمان استفاده می کنند و همچنین در حوزه بیماران روانی 34 مستمری بگیر از خدمات این سازمان بهره مند هستند.

مکاریان تصریح کرد: در پرداخت سرانه در حوزه توان بخشی هزار و 280 نفر می باشند که نسبت به سال قبل 380 درصد رشد دارد.