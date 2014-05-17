تهیه اساسنامه طرح خیران اشتغال در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی بعد از ظهر شنبه در کارگروه برنامه ریزی استان فارس توضیح داد: در این خصوص با تعدادی از خیران نیز صحبت شده که وارد این عرصه شوند.

وی گفت: در این خصوص بنا داریم سرمایه های خیران که در بانکها وجود دارد را به صورت سرمایه گذاری وارد کنیم تا هم سرمایه کذاری صورت گیرد هم اشتغال ایجاد شود.

احمدی گف: استان فارس در عرصه خیران سلامت، مدرسه ساز و مسکن پیشقدم و پیشرو بوده و با تهیه این اساسنامه و اجرای آن در عرصه خیران اشتغال نیز در سطح کشور پیشقدم خواهیم شد.

استاندار فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت آب شرب در روستاهای استان نیز بیان کرد: در شهرستانهایی مثل داراب و زرین دشت اکثر روستاها دچار مشکل کم آبی و یا بی آبی هستند.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه آب روستاهای جنوبی و شرقی استان فارس دچار مشکل هستیم، تاکید کرد: وزیر نیرو پنجشنبه به شیراز سفر می کند و در خصوص وضعیت آب باید در حوزه تامین اعتبارات و پروژه ها تقاضای کمک و همکاری داشته باشیم.

احمدی با اشاره به اینکه آب شرب عشایر و دامهای آنان نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد، بحث آبرسانی با تانکر باید مورد توجه باشد و برای تخصیص تانکر آبرسانی به عشایر و دامهای آنان نیز باید اقدام شود.

تاکید بر اجرای پروژه گردشگری آبشار مارگون

در ادامه استاندار فارس با اشاره به تقاضایی که در حوزه ایجاد یک طرح گردشگری در آبشار مارگون وجود دارد، افزود: از دستگاه ها و متولیان امر در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی و سایر ارگانها تقاضا داریم در این خصوص همکاری کرده تا طرح مذکور اجرا شود.

احمدی با اشاره به اینکه من شخصا مدافع محیط زیست هستم، افزود: در خصوص این پروژه نیز تاکید کردم که اجرای آن باید با لحاظ کردن تمام اصول زیست محیطی انجام شود.

وی گفت: وضعیت آبشار مارگون اصلا مناسب نیست و در حوزه بهداشتی، تردد، پارکینگ خودرو ... شرایط خوبی ندارد.

وی با اشاره به اینکه طرح های مختلف در سطح سازمانها برای سرمایه گذاری بخش خصوصی آماده است، افزود: ما طرح های مختلف برای پیشنهاد به سرمایه گذار داریم و در خصوص طرح های خود با طرف های اماراتی، اوکراینی، کره جنوبی، چینی و.. نیز مذاکراتی انجام داده و منتظر پاسخ آنها هستیم.

استاندار فارس با تکید بر اینکه البته باید طرح های خود را برای پیشنهاد به سرمایه گذار آماده داشته باشیم، افزود: ما آمادگی ارائه طرح داریم.