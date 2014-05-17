ادارات فارس طرح های مختلف برای سرمایه گذار آماده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قادری بعد از ظهر شنبه در شورای برنامه ریزی استان فارس افزود: متاسفانه دستگاه های مختلف استان طرح های آماده چندانی برای ارائه به سرمایه گذار ندارند.

وی توضیح داد: ما در تهران با بخشهای مختلف برای جذب فرصتهای سرمایه گذاری جلسه برگزار می کنیم اما آنها از ما طرح و کار پیشنهادی می خواهند اما در استان کاری تعریف نکرده ایم.

این نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تامین اجتماعی، صنایع، دارو، بهداشت و... ازجمله مواردی است که ما نیاز به کار آماده پیشنهاد داریم، افزود: در حال حاضر ما نشسته ایم تا سرمایه گذار بیاید و کار مطالعاتی را خودش انجام دهد و به ما ارائه دهد و ما فقط نظر بدهیم که این کار انجام می شود یا نه که دست آخر نیز آن اداره به این نتیجه می رسد که قابل انجام نیست.

قادری افزود: همچنین بحثهایی نظیر صندوق توسعه ملی، بورس ، اوراق مسارکت و.. ظرفیت خوبی است که باید از آنها بهره جست.

حوزه آب نیز باید مانند گاز اعتبارات ملی بگیرد

قادری در ادامه سخنان خود با اشاره به توزیع اعتبارات برای بخشهای مختلف گفت: در بحث گاز اکنون از اعتبارات ملی استفاده می شود که باید در حوزه آب نیز به همین شکل کار شود.

وی گفت: دلیلی ندارد اعتبارات استانی را صرف آماده سازی آبرسانی کنیم که باید این پروژه ها از اعتبارات ملی تخصیص یابد.

این نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: در استانهایی نظیر گیلان، مازندران و.. مشکل آب وجود ندارد و اعتبارات آنها صرف توسعه می شود اما در استان فارس این اعتبارات استانی باید صرف بخهشایی نظیر آب کنیم و بدین وسیله از آن استانها عقب افتاده ایم.