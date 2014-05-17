به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد ارتحال حضرت آیت الله سید عزالدین حسینی زنجانی عصر روز شنبه با حضور گسترده آحاد مختلف مردم استان زنجان در مسجد جامع سید شهر زنجان برگزار شد.

در این مراسم که حضرت آیت الله سید محمد حسینی زنجانی از مراجع عالیقدر شیعه، حضرت آیت‌الله جعفر شبیری زنجانی، حضرت آیت‌الله خاتمی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، جمشید انصاری استاندار زنجان، نیروی های نظامی و انتظامی و آحاد مختلف مردم استان زنجان برگزار شد شرکت کنندگان یاد و خاطره ایشان را گرامی داشتند.

امام جمعه موقت زنجان در این مراسم با اشاره به شخصیت والا و تاثیرگذار حضرت آیت‌الله حسینی زنجانی گفت: آیت‌الله عزالدین حسینی زنجانی همواره در صحنه‌های مختلف دفاع از دین و انقلاب تاثیرگذار داشتند.

حجت الالاسلام سید یعقوب موسوی افزود: نسل جوان باید با اندیشه ها و افکار حضرت آیت الله عزالدین حسینی زنجانی آشنا شود.

مرجع عالیقدر آیت ‌الله‌العظمی حاج سید محمد عزالدین حسینی موسوی مجتهد زنجانی در سال 1300 ش، در شهر زنجان و در بیت علم و فقاهت دیده به جهان گشود. نماز جمعه زنجان در سال‌های متمادی به وسیله اجداد او اقامه می‌شد.

وی درخانواده‌ای عالم و مذهبی متولد شد به همین دلیل تحصیلات حوزوی را فرا گرفت و برای فرا گرفتن علوم از اساتید برجسته به نجف، قم، رفت.

پس از اتمام تحصیلات حوزوی به کار تدریس پرداخت و شاگردان بسیاری را تربیت کرد در زمان قبل از انقلاب نزدیکی خاصی با امام (ره) داشت و از مبارزین آن دوران محسوب می ‏شد.

در جریان این مبارزات و در یکی از سخنرانی های خود علیه رژیم پهلوی به صراحت نام امام را به کار می‌برد و همین امر سبب تبعید وی به مشهد شد. آیت الله زنجانی تا پایان عمر شریفشان در مشهد سکونت داشتند و به تدریس علوم حوزوی و تالیف کتب ارزشمند پرداختند.

سید محمد عزالدین حسینی زنجانی روز ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ در منزل شخصی خود در مشهد درگذشت و روز ۲۶ اردیبهشت در دارالزهد حرم علی بن موسی الرضا به خاک سپرده شد.