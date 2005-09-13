اولين كتابخانه جامع ادبي ايران راه اندازي مي شود









به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، اولين كتابخانه الكترونيك ( E . Lib ) كشور به همت دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران تا بهمن ماه سال جاري راه اندازي خواهد شد .

اين كتابخانه كه در بخش هاي فرهنگي و ادبي آغاز به كار خواهد كرد در سالهاي آينده و با گسترش امكانات در بخش هاي علمي و تحقيقاتي نيز راه اندازي خواهد شد .

شهاب گنجي ، مدير اين پروژه در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي و ادب مهر ، با اعلام اين مطلب افزود : اين گكتابخانه كه از ابتداي سال 1383 تحقيقات براي راه اندازي آن آغاز شده است در يك ديتا سنتر ايراني ثبت خواهد شد و در فاز اول راه اندازي بيست هزار عنوان كتاب را درآرشيو خود نگهداري خواهد كرد .



وي افزود : در مرحله اول كه در بهمن ماه 1384 را ه اندازي خواهد شد ، ما آثار ادبي و فرهنگي موجود در كتابخانه را به صورت فايل " PDF " بر روي شبكه قرار مي دهيم و در مراحل بعدي كه در سال هاي بعد راه اندازي خواهد شد آثار علمي و تحقيقاتي را هم به اين مجموعه اضافه خواهمي كرد .



مديراين طرح در ادامه افزود : نحوه عضويت در اين كتابخانه به دو صورت حضوري و آنلاين ( برخط ) كه علاقه مندان مدارك لازم را براي ما ارسال خواهند كرد و از طريق مراجعه به پايگاه اينترنتي كتابخانه فرم در خواست خود را تكميل كنند و بعد از ارسال مدارك مورد نياز شناسه كاربري و رمزعبور خود را در يافت مي كنند .

گنجي درادامه افزود : عضويت در اين كتابخانه رايگان نخواهد بود و از مشتركين به صورت ساليانه حق عضويت دريافت خواهد شد .

وي درباره نحوه استفاده از كتابهاي تازه منتشر شده در اين كتابخانه گفت : در مرحله اول راه اندازي كتابخانه از آرشيوكتابهاي قدمي فرهنگي ها و آثاري كه حق كپي رايت ندارد و براساس قانون حقوق مولف انتشار آن براي همه آزاد است اقدام خواهيم كرد و در مرحله بعد از طريق قرار دادهايي كه با ناشران مي بنديم و اطمينان از اين كه كتاب هاي آنها در اينترنت به سرقت نخواهد رفت ، كتابهاي مورد نياز را از آنها خواهيم گرفت .



وي در پايان خاطرنشان كرد : اين كتابخانه هيچ محدوديتي از نظر تعداد اعضاء و تعداد عناوين كتابها نخواهد داشت و منابع اين كتابخانه تا چند ميلون عنوان كتاب قابل ارتقاء است .