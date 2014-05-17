به گزارش خبرگزاری مهر، در اين جلسه حجت الاسلام والمسلمين صدرحسيني با تشكر از همفكري و تعامل مسئولان استان در جهت حل مشكلات مردم، پيشگيري را مقوله‌اي دانست كه مديران دستگاهها با اهتمام و توجه به آن، به نحو بسيار موثرتري ميتوانند در راه رسيدن به اهداف سازماني و رشد و پيشرفت مجموعه تحت امر خود گام بردارند.

معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه يكي از موارد مهم و موثر در پيشگيري از جرائم در جامعه را مساله آموزش عنوان کرد و با تاكيد بر ارائه آموزشهاي لازم به والدين و همچنين توجه به تعليم و تربيت در مدارس و دانشگاهها بيان داشت: اقدامات فرهنگي و آموزشي كه ميتواند در امر پيشگيري موثر باشد بايد منسجم و بر مبناي تفكر و برنامه‌ريزي باشد.

وي در اين راستا ارتباط با فرهنگيان، اساتيد و روحانيون و نقش آنان در فرهنگ‌سازي را بسيار مهم دانست و خواستار در اولويت قرار گرفتن اين امر توسط نهادهاي ذيربط شد.