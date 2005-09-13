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۲۲ شهریور ۱۳۸۴، ۱۱:۲۰

/ اختصاصي مهر / فيلمنامه اي از بهزاد بهزادپور

" وقتي كه كوه گم شد " با موضوع جاويدالاثر متوسليان منتشر مي شود

" وقتي كه كوه گم شد " با موضوع جاويدالاثر متوسليان منتشر مي شود

به مناسبت فرا رسيدن هفته دفاع مقدس ، فيلمنامه " وقتي كه كوه گم شد " نوشته بهزاد بهزاد پور منتشر مي شود .

بهزاد پور درباره اين كتاب به خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، گفت :  اين فيلمنامه ، درباره حاج احمد متوسليان است اما نه با نگاه بيوگرافي ؛  سعي كرده ام ساختار فيلمنامه متفاوت باشد يعني اين كه داستان از جايي شروع مي شود كه سالها از ربوده شدن حاج احمد توسط رژيم صهيونيستي گذشته است و نويسنده اي زندگينامه اي او را به شكل فيلمنامه نوشته است ، اما وقتي از ساختش نا اميد مي شود نوشته ها را از دست مي دهد و آن نوشته ها به شكل اتفاقي به دست دو دختر مي رسد  و ...

وي درباره ساختار فيلمنامه گفت :  فيلمنامه به شكل برش هاي نامنظم ،  اما حساب شده روايت مي شود كه در نوع خودش كم نظيراست .

به گزارش مهر ، كارگردان فيلم " خداحافظ رفيق " ، در ادامه خاطرنشان ساخت : كار نگارش  كتاب از سال 75 شروع شد  و سال 77 به پايان رسيد ، ابتدا بنا برساخته شدن فيلمنامه بود اما به خاطر پاره اي ازمشكلات ، اين اتفاق نيفتاد.

وي در پايان به خبرنگار مهر گفت : اين فيلمنامه براي لشكر 27 محمد رسول الله نوشته شده ، و  سه نفر در رابطه با خلق اين اثر، نقش اساسي داشته اند : سردار كوثري ، سردار محقق و سرهنگ گل علي بابايي كه خيلي به من كمك كرده اند.

لازم به ذكراست كتاب " وقتي كه كوه گم شد " ،  توسط فرهنگسراي پايداري  و در هفته دفاع مقدس روانه بازار كتاب خواهد شد .

کد مطلب 229318

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