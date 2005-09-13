" وقتي كه كوه گم شد " با موضوع جاويدالاثر متوسليان منتشر مي شود

بهزاد پور درباره اين كتاب به خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، گفت : اين فيلمنامه ، درباره حاج احمد متوسليان است اما نه با نگاه بيوگرافي ؛ سعي كرده ام ساختار فيلمنامه متفاوت باشد يعني اين كه داستان از جايي شروع مي شود كه سالها از ربوده شدن حاج احمد توسط رژيم صهيونيستي گذشته است و نويسنده اي زندگينامه اي او را به شكل فيلمنامه نوشته است ، اما وقتي از ساختش نا اميد مي شود نوشته ها را از دست مي دهد و آن نوشته ها به شكل اتفاقي به دست دو دختر مي رسد و ...



وي درباره ساختار فيلمنامه گفت : فيلمنامه به شكل برش هاي نامنظم ، اما حساب شده روايت مي شود كه در نوع خودش كم نظيراست .

به گزارش مهر ، كارگردان فيلم " خداحافظ رفيق " ، در ادامه خاطرنشان ساخت : كار نگارش كتاب از سال 75 شروع شد و سال 77 به پايان رسيد ، ابتدا بنا برساخته شدن فيلمنامه بود اما به خاطر پاره اي ازمشكلات ، اين اتفاق نيفتاد.

وي در پايان به خبرنگار مهر گفت : اين فيلمنامه براي لشكر 27 محمد رسول الله نوشته شده ، و سه نفر در رابطه با خلق اين اثر، نقش اساسي داشته اند : سردار كوثري ، سردار محقق و سرهنگ گل علي بابايي كه خيلي به من كمك كرده اند.

لازم به ذكراست كتاب " وقتي كه كوه گم شد " ، توسط فرهنگسراي پايداري و در هفته دفاع مقدس روانه بازار كتاب خواهد شد .