به گزارش خبرگزاری مهر، موزه سلطنتی انتاریو هر ساله مراسمی با عنوان The ROM’s Heritage Days برگزار می‌کند که در آن فرصتی فراهم می‌شود تا ملیت‌های مختلف، جشنی به منظور شناساندن فرهنگ و میراث خود به کانادایی‌ها برپا کنند.

در مراسم امسال از فستیوال بین المللی فیلم Eastern Breeze دعوت شده است تا منتخبی از فیلم‌های راه یافته به فستیوال سال 2013 و «6 هفته با هنر ایران» در سال 2012 را به نمایش بگذارد.

موزه سلطنتی انتاریو (ROM: Royal Ontario Museum) یکی از پنج موزه بزرگ آمریکای شمالی و بزرگترین موزه کاناداست که به فرهنگ و تاریخ طبیعی اختصاص دارد. در این موزه بیش از 6 میلیون اثر هنری و طبیعی در چهل گالری نگهداری می‌شود. در این موزه مجموعه‌های نفیسی از جمله آثاری از شرق نزدیک، آثار هنری آفریقا و آسیای شرقی، آثار تاریخی اروپا و آثار هنری کانادا برای بازدید عموم به نمایش گذاشته شده‌اند.

در همین راستا از کیهان مرتضوی یکی از اعضای کمیته فستیوال Eastern Breeze خواسته شد تا مسئولیت بخش سینمایی جشن Iranian Heritage Day را به عهده بگیرد.

پویان طباطبایی، دبیر فستیوال بین المللی فیلم Eastern Breeze درباره چگونگی انتخاب این فیلم‌ها بیان کرد: فیلم‌های ایرانی تنها بخشی از فیلم‌های فستیوال «نسیم شرقی» است. از این رو پس از موافقت کمیته فستیوال برای همکاری با موزه ROM، تیمی سه نفره متشکل از فرهاد آهی، ساسان اسوندی و کیهان مرتضوی بررسی مجدد فیلم‌های ایرانی را به عهده گرفتند. همچنین تعدادی از برگزیدگان بخش فیلم جشنواره «6 هفته با هنر ایران» هم به این مجموعه افزوده شد تا قدرت و توان سینمای جوان ایران را در ابعاد گسترده‌تری به نمایش بگذاریم.

