سوء قصد به جان دادستان خرمشهر/ زلزله 5.4 ریشتری بندرریگ را لرزاند

سوء قصد به جان دادستان خرمشهر

رئیس کل دادگستری استان خوزستان از سوء قصد به جان دادستان شهرستان خرمشهر در اهواز خبر داد.

محمدباقر الفت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بامداد امروز شنبه علیرضا باوی دادستان شهرستان خرمشهر در اهواز مورد سوء قصد برخی افراد ناشناس قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی های صورت گرفته هنوز انگیزه افراد مسلح از این کار مشخص نشده به همین دلیل افراد یا گروه خاصی در رابطه با این ترور شناسایی نشده اند.

الفت عنوان کرد: تحقیقات در این زمینه آغاز شده تا علت و همچنین افرادی که دست به این کار زده اند؛ مشخص شود.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان در خصوص نوع اسلحه به کار رفته در این ترور اظهار کرد: ترور دادستان خرمشهر توسط اسلحه شکاری از نوع ساچمه ای بوده و ساچمه های متعددی به ناحیه صورت وی اصابت کرده است که پس از حادثه به بیمارستان منتقل شد.

یک تن هندوانه 30 هزار تومان!/ قصه پر غصه کشاورزان جنوب کرمان ادامه دارد

افت شدید قیمت محصولات کشاورزی در جنوب کرمان همچنان ادامه دارد و این بار نوبت محصول هنداونه رسیده است، محصولی که طی سالهای گذشته در بازارهای کشورهای عربی فروش می رفت و یک پای ثابت صادرات بود در سال جاری در مزارع جنوب کرمان هر تن 30 هزار تومان فروش می رود.

داستان پر غصه کشاورزان جنوب کرمان همچنان ادامه دارد و افت شدید قیمت محصولات که توسط دلالان انجام می شود بسیاری از کشاورزان جنوب کرمان را ورشکست کرده است.

پس از افت شدید قیمت محصول گوجه فرنگی با وجود همه هشدارهایی که از قبل توسط رسانه ها داده شد اما مشکل کشاورزان این بار دامان هندوانه کاران را گرفته است و هم اکنون نیز هشدار می دهیم این آتش به زودی دامن محصولات دیگر از جمله سیب زمینی و پیاز را هم می گیرد و امید داریم که مسئولان از هم اکنون جلوی این تراژدی را بگیرند.

در این میان دلالان که اکثرا غیر بومی هستند با حضور پررنگ در جنوب استان کرمان با سوء استفاده از کمبودهای زیر ساختی در شهرستانهای جنوبی اوضاع بازار را به دست گرفته اند و نهایت بهره را از دست رنج کشاورزان می برند.

کشاورزانی که در کنار افزایش هزینه های کشت و دستمزد کارگر و کمبود سوخت و آب در گرمای سوزان جنوب کرمان روزها به امید کسب درامد تلاش کرده اند ترجیح می دهند محصول خود را هم برداشت نکنند.

منسوجات مردان نمکی چهرآباد زنجان رونمایی شدند/ اصالت صنعت و هنر ایرانی در آینه کارگران معدن نمک

بعد از آنکه مردان نمکی از زیرآورها نمک پیدا شدند و داخل محفظه های ویژه در عمارت ذوالفقاری زنجان در معرض دید مردم قرار گرفتند از منسوجات و پارچه های بدست آمده از مردان نمکی معدن نمک چهرآباد رونمایی شد.

از بخشی از منسوجات و پارچه های بدست آمده از معدن نمک چهرآباد که محل کشف مردان نمکی است در محل موزه مردان نمکی عمارت ذوالفقاری شهرزنجان رونمایی شد.

بر اساس مطالعات صورت گرفته این منسوجات متعلق به دوره هخامنشی و ساسانی بوده است که در بافت آنها از تکنیک‏های متفاوتی در آن دوره استفاده شده است و از جنس‏های مختلف مو، پشم و نمدی بوده و وجود نقوش مختلف و طرح‏های زیبا در بافت این پارچه‏ ها از ویژگی‏های بارز آنها به شمار می ‏رود.

بر اساس بررسی‏های به عمل آمده منسوجات کشف شده متعلق به 2 هزار و 350 سال قبل بوده است.

تصادف اتوبوس با تریلی در محور دامغان به سمنان/ 44 نفر آسیب دیدند

معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان با اشاره به بروز تصادف یک دستگاه اتوبوس با تریلی ساعت 23:55 دقیقه شب گذشته در محور دامغان به سمنان، گفت: بر اثر این سانحه یک نفر جان خود را از دست داد.

مظفر محمدخانی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل جمعیت هلال احمر استان سمنان اظهار داشت: در ساعت 23:57 دقیقه شامگاه گذشته طی تماس 115 با هلال احمر مبنی بر تصادف اتوبوس با تریلی در کیلومتر 107 دامغان به سمنان، بلافاصله تیم امداد و نجات پایگاه بین شهری آهوان به محل حادثه اعزام شد.

وی با اشاره به اینکه در اثر این تصادف 44 نفر آسیب دیدند، افزود: 42 نفر از آنها بصورت سرپایی توسط عوامل هلال احمر و اورژانس مداوا شدند، یک نفر جان باخته و یک نفر نیز در میان آهن پاره ها گرفتار شده بود که نجاتگران هلال احمر با استفاده از ست نجات اقدام به نجات این فرد کردند و پس از رهاسازی برای اعزام به عوامل اورژانس تحویل شد.

تنها پل عابر پياده بافق واژگون شد

تنها پل عابر پياده شهر بافق بر اثر برخورد کامیون کشنده با پل، واژگون شد.

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي بافق در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اين حادثه اظهار داشت: در ساعات اوليه صبح امروز يك دستگاه تريلر كشنده كه حامل يك دستگاه كاميون بود، با پل عابر پياده در شهر بافق برخورد كرد و سبب واژگوني پل شد.

سروان مهدي زارع بيان كرد: علت این حادثه، حمل بار با ارتفاع بيش از حد مجاز و بي توجهي به علائم راهنمايي كه قبل از پل در مورد ارتفاع مجاز بار نصب شده، رخ داده است.

وي خاطرنشان كرد: این پل مشکلی نداشته و تردد در مسیر بلوار انقلاب در ساعت حادثه، براي تريلرها و خودروهاي سنگين مجاز بوده است و علت اصلی حادثه عدم رعایت ارتفاع بار از جانب راننده کامیون است.

رانش زمین محور خرم آباد - چغلوندی را مسدود کرد/ شکاف در آسفالت جاده

رانش زمین در محور خرم آباد - چغلوندی - بروجرد موجب مسدود شدن این محور شد.

رضا آریایی مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از عصر پنج شنبه مطابق اعلام مسئولان اداره کل راه و شهرسازی لرستان جاده خرم آباد - چغلوندی در کیلومتر 20 به سمت بروجرد به دلیل رانش زمین به طور کامل تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.

وی عنوان کرد: از روز گذشته عوامل راهداری در محل مستقر شده و در حال رفع مشکل هستند.

مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان با بیان اینکه این محور پیش از این نیز با مشکل رانش زمین مواجه بوده است، افزود: رانش زمین در این محور موجب شکاف برداشتن آسفالت جاده شده و در حال حاضر امکان تردد خودروهای سنگین از این محور وجود ندارد.

آریایی با بیان اینکه برای ایمنی در تردد محور به طور کامل مسدود شده است، افزود: هماهنگی های لازم با پلیس راه و فرمانداری های بروجرد و خرم آباد برای اطلاع رسانی در این زمینه انجام شده است.

زلزله 5.4 ریشتری بندرریگ را لرزاند

زمین لرزه‌ای به بزرگی5.4 درجه در مقیاس ریشتر بندرریگ در شهرستان گناوه استان بوشهر را لرزاند.

سه زمین لرزه 5.4 و 3.1 و 3.3 درجه در مقیاس ریشتر به فاصله یک ساعت بندرریگ در شهرستان گناوه را لرزاند.

زمین‌لرزه 3.1 ریشتری ساعت 12 و 47 دقیقه روز چهارشنبه در موقعیت 29.69 درجه طول جغرافیایی و 50.84 درجه عرض جغرافیایی در عمق 10 کیلومتری زمین بندرریگ را لرزاند.

همچین زمین‌لرزه 3.3 ریشتری ساعت 13 و 49 دقیقه روز چهارشنبه در موقعیت 29.60 درجه طول جغرافیایی و 50.78 درجه عرض جغرافیایی در عمق 9 کیلومتری زمین بندرریگ را لرزاند.

زمین‌لرزه 5.4 ریشتری ساعت 14 و 16 دقیقه روز چهارشنبه در موقعیت 29.60 درجه طول جغرافیایی و 50.83 درجه عرض جغرافیایی در عمق 19 کیلومتری زمین بندرریگ را لرزاند.

عبدالنبی یوسفی فرماندار شهرستان گناوه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: زلزله 5.4 ریشتری بندرریگ هیچگونه خسارتی بدنبال نداشت.

خط دریایی خرمشهر به بصره رسما افتتاح شد

در راستای ایجاد بستر مناسب جهت ارتباط بین دو استان خوزستان و بصره خط دریایی خرمشهر به بصره برای اولین بار رسما افتتاح شد.

مراسم افتتاح این خط ارتباطی پیش از ظهر امروز با حضور معاون بندری و مناطق ویژه سازمان بنادر و دریانوردی کشور، خط دریایی مسافربری از بندر خرمشهر به بصره در پایانه خلیج فارس خرمشهر افتتاح شد.

در این مراسم همچنین علي جهانديده معاون امور بندری و مناطق ویژه سازمان بنادر و دریانوردی و عادل دریس مدیر کل اداره بندر و دریانوردی خرمشهر نیز حضور داشتند.

این خط دریایی مسافری خرمشهر به بصره با حرکت کشتی از پایانه خلیج فارس خرمشهر به اروند رود و با همراه مسئولین کشور و شهرستان رسما راه اندازی شد.

یک یهودی آمریکایی در کرمان به دین اسلام مشرف شد

جوزف لیبرمن با حضور در دفتر امام جمعه کرمان به دین مبین اسلام مشرف شد.

جوزف لیبرمن پیش از ظهر یکشنبه با حضور در دفتر آیت الله سید یحیی جعفری نماینده ولی فقیه در استان کرمان از یهودیت به دین شریف اسلام مشرف شد.

این محقق اهل ایالت لس آنجلس آمریکا که اکنون نام محمد را برای خود برگزیده است طی سفری که به منظور انجام تحقیقاتی در خصوص راه اندازی نیروگاه بادی به کرمان داشت، تحت تاثیر آداب و فرهنگ مردم کرمان قرار گرفت.

وی پس از تحقیقات و آگاهی از کلیات و اصول دین شریف اسلام تصمیم به مسلمان شدن گرفت و با مراجعه به دفتر امام جمعه کرمان به اسلام روی آورد.

فرونشست زمین همچنان خطر جدی برای فارس/ برداشتهای بی رویه آب کنترل شود

فرونشستهای زمین که به صورت مکرر در نقاط مختلف استان فارس رخ می دهد، این پدیده را همچنان به عنوان یک مخاطره جدی برای استان مطرح کرده است و کارشناسان تاکید دارند که باید برداشتهای بی رویه از منابع آب زیرزمینی برای جلوگیری از این فرونشستها کنترل شود.

خشکسالی های اخیر ضربات جبران ناپذیری را بر پیکره استان فارس وارد کرده است. خشکی تالابها و کمبود منابع آبی تنها بخشی از تبعات خشکسالی است. کم آبی باعث شده که طی این سالها کشاورزان و باغداران به منابع آبی زیرزمینی بیشتر از گذشته چشم بدوزند و این امر باعث شده که سطح سفره های آب زیرزمینی به شدت تنزل پیدا کند.

تحقیقات کارشناسان به این نتیجه رسیده که فرونشستهایی که مکررا در سطح استان رخ می دهد ناشی از برداشت خارج از استاندارد آبهای زیرزمینی است.

مدیر مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور(مركز شيراز) در خصوص فرونشست زمین به خبرنگار مهر گفت: در سالهای اخیر در دشتهای مختلف کشور به ویژه در دشتهای استان فارس شاهد وقوع گسیختگی زمین بوده ایم.

طهمورث یوسفی با اشاره به اینکه بالاترين افت سطح ايستابي آب در كشور مربوط به دشتهاي استان فارس است، بیان کرد: طي گزارشات متعدد و بازديدهاي ميداني توسط كارشناسان سازمان زمین شناسی مرکز شيراز از فروچاله ها و درز و شكافهاي رخ داده در استان، سازمان زمین شناسی به عنوان متولي مطالعات مخاطرات زمین، اين پدیده را به عنوان یکی از مخاطرات مهم در استان و کشور مي داند که راهکارهای بلند مدت و کوتاه مدت دارد و با استفاده از مطالعات ژئوفیزیکی و رادار و نصب ابزار دقیق سریعا" رفتارسنجی و مطالعات آب- زمین شناسی و زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک و بررسی فرونشست امکان پذیر است.

هجوم ملخ ها به مزارع کشاورزی مغان/ کانون کوبی 8000 هکتار از اراضی

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان اردبیل با اشاره به هجوم زودهنگام ملخ به مزارغ منطقه مغان در شمال این استان، از کانون کوبی بالغ بر 8 هزار هکتار از اراضی کشاورزی به همین دلیل خبر داد.

خلیل نیکشاد بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید رئیس سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی از اراضی کشاورزی اردبیل گفت: ملخ های بومی این منطقه از گونه های مراکشی، ایتالیایی و آسیایی هستند و به علت سهل انگاری کشور آذربایجان در این منطقه رشد و نمو می کنند.

وی با بیان اینکه همه ساله ملخ های بومی منطقه در خردادماه به مراتع و مزارع هجوم می آوردند، یادآور شد: امسال به علت خشکسالی سن تبدیل پوره به حشره کامل از هفت به چهار روز کاهش یافته، بنابراین زود هنگام این اتفاق به وقوع پیوسته است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان با بیان ادینکه در این راستا تاکنون با سموم کم خطر و استاندارد بیش از هشت هزار هکتار برای مبارزه با این نوع ملخ کانون کوبی شده است، تاکید کرد که انتظار می رود سطح مبارزه به بیش از 26 هزار هکتار برسد.

عامل انتشار شایعات ناامنی در جزیره کیش دستگیر شد

رئیس دادگستری کیش گفت: فردی با هویت س- م که اقدام به شایع پراکنی ناامنی در فضای مجازی در باره جزیره کیش می کرد توسط پلیس و اطلاعات امنیت نیروی انتظامی ویژه کیش شناسایی و دستگیر شد.

محمد شنبه زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کلیه اخبار منتشره در فضای مجازی توسط این فرد خلاف واقع بوده، افزود: با توکل به خداوند متعال وتلاش شبانه وروزی پلیس جزیره کیش امنیت کیش به نحومطلوب می باشد ودستگاه قضایی با افرادی که بخواهند به هر نحو موجب سلب آرامش وآسایش شهروندان بشوند برخورد قانونی وجدی خواهد کرد.

شنبه زاده از تلاش و زحمات ماموران نیروی انتظامی ویژه کیش در جهت شناسایی و دستگیری این فردکه با انتشار اخبار کذب قصد نا امنی در جزیره کیش را در افکار عمومی داشت تقدیرو تشکر کرد و اظهار داشت: دادگستری کیش همه توان و ظرفیت های قانونی خود را برای حفظ امنیت و آسایش ساکنان کیش و گردشگران داخلی و خارجی بکار خواهد گرفت و با دامن زدن به گونه مسائل با شدت برخورد می کند.