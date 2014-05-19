سعید سعدی تهیه‌کننده و پخش‌کننده فیلم‌های سینمایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که به زودی اکران فیلم سینمایی «50 قدم آخر» آغاز می شود، گفت: فیلم سینمایی «50 قدم آخر» به کارگردانی کیومرث پوراحمد بعد از فیلم سینمایی «زندگی جای دیگری است» به کارگردانی منوچهر هادی در گروه فرهنگ اکران می شود.

وی ادامه داد: اگر کف فروش فیلم سینمایی «زندگی جای دیگری است» در این هفته پایین بیاید، بی شک «50 قدم آخر» از این هفته اکران می شود و در غیر این صورت نمایش این فیلم در سینماهای کشور در هفته آزادسازی خرمشهر انجام خواهد شد.

این فیلم سینمایی سرگذشت واقعی یکی از نیروهای اطلاعات لشکر زرهی نجف اشرف در عملیات والفجر ۴ را نمایش می‌دهد که برای شناسایی به یک منطقه مین‌گذاری شده در خاک عراق می‌رود و ۱۷ روز تمام با پایی زخمی انتظار می‌کشد تا بالاخره به کمکش می‌آیند ولی…

در این فیلم سینمایی بازیگرانی چون بابک حمیدیان، طناز طبابایی، سلمان فرخنده، محسن آفتاب سوار و فرزین صابونی حضور دارند. همچنین فردین خلعتبری موسیقی این فیلم را ساخته است.