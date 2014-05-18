تعریض جاده دهستان طسوج ضروری است/ نبود پزشک عمومی در منطقه 

به گزارش خبرنگار مهر، محمد زنگه صبح یکشنبه در نشست با مسئولین شهرستان دشتی اظهار داشت:دهستان طسوج از 9 روستا با جمعیت دوهزارو500 نفر تشکیل شده که شغل اصلی مردم کشاورزی و دامداری است و از این طریق امراش معاش می کنند.

وی به مشکلات اساسی مردم این روستاها اشاره وافزود:در این منطقه هنگام برداشت محصول 500 خودرو سبک و سنگین در این مسیر تردد می کنند که بدلیل عرض کم جاده و پیچ های خطر ناک تاکنون چندین ماشین واژگون شده است که تعریض این جاده ضروری است.

زنگنه ادامه داد:مردم این روستاها بدلیل نبود پزشک عمومی باید به شهر مراجعه کنند که با توجه به بعد مسافت تا مرکز شهر مردم هزینه زیادی متحمل می شوند.

وی اضافه کرد:مردم در اکثر روزها با مشکل افت ولتاژ برق مواجه هستند وتاکنون نیز خساراتی نیز به وسایل خانگی و کشاورزی وارد شده که امیدواریم هر چه زودتر این مشکل حل شود.

زنگه ادامه داد:با توجه به اینکه شغل اکثر مردم این روستاها کشاورزی است و تاکنون نیز تسهیلاتی از بانکهای عامل دریافت کرده اند و بدلیل برشکستی موفق بازپرداخت آن نشده اند امیدواریم مسئولین نسبت به تنفس در تسهیلات همت بگمارنند.

وی با اشاره به اینکه برقی کردن استخرهای کشاورزی در روستای سرمک ضروری است تصریح کرد:در دهستان طسوج وضعیت آنتن دهی موبایل ها مطلوب نیست و برقراری کردن ارتباط دراین روستاهاواقعا مشکل است.

زنگه بیان کرد:دهستان طسوج در زلزله بیستم فرودین ماه نیز دچار خسارت شد و تاکنون روستای سرمک تسهیلات بازسازی منازل دریافت کرده و مابقی روستاها هیچ گونه تسهیلاتی دریافت نکرده اند.

وی همچنین خواستار بیمه شدن کشاورزان منطقه شد.