به گزارش خبرگزاری مهر، احسان حاج محمد حسنی مدیر موسسه فرهنگی اوج درباره اتفاقات نمایش فیلم «چ» برای خانواده شهدای اقلیت دینی و عدم حضور ابراهیم حاتمی کیا در این مراسم، طی نامه‌‌ای که نسخه‌ای از آن را در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده، توضیحاتی را ارائه کرد که به شرح زیر است:

پیرو درج خبری در رسانه های مختلف مبنی بر عدم حضور جناب آقای ابراهیم حاتمی کیا در مراسم نمایش فیلم «چ» و پاسداشت خانواده های معظم شهیدان و ایثارگران پیروان ادیان توحیدی، لازم دیدم نکاتی را در پاسخ به گلایه نمایندگان محترم کلیمیان و آشوریان در مجلس شورای اسلامی، به اطلاع عموم و به ویژه شرکت کنندگان عزیز و ارجمند این مراسم برسانم.

1- واسطه دعوت از جناب آقای ابراهیم حاتمی کیا، بنده حقیر بوده ام. حدود 10 روز قبل از برپایی این مراسم، موضوع دعوت را با ایشان در میان گذاشتم، با وجود شوق و شعف متعهدانه ای که در چهره ایشان دیدم. اما از همان ابتدا به دلیل مشغله های درهم تنیده شان در این روزها، برای حضور ابراز تردید کردند ولی با اینحال مقرر شد برنامه های شخصی شان را بررسی کنند و خبر دهند.

2- پایان ساعات کاری همان روز اعلام کردند که متاسفانه برخلاف میل باطنی شان که معمولا به بازماندگان عزیز شهیدان "نه" می گویند، اما به دلیل همزمانی این مراسم با چند برنامه از قبل پیش بینی شده شان، به هیچ وجه امکان حضور ندارند.

3- از آنجایی که خبر عدم حضور ایشان به برگزارکنندگان مراسم اعلام شده بود، با این حال متاسفانه خبر مراسم به انضمام شرکت ایشان در برنامه فوق در رسانه ها منتشر شد و به نوعی شاید سهوا سعی شد این عزیز را در عمل انجام شده قرار داده و برای حضور ایشان فشار وارد نمایند!

4- پس از انتشار خبر، باز هم روز برگزاری مراسم تماس هایی با آقای حاتمی کیا برقرار شد، تا چنانچه امکان جابه جایی برناه هایشان را دارند، در این مراسم شرکت کنند که باز هم برای ایشان میسر نبود و با حسرت، عذر خواستند.

5-نهایتا علیرغم آنکه از ابتدا ایشان نسبت به دعوت دوستان برگزارکننده، پاسخ روشن داده بودند اما ظاهرا در مراسم مربوطه، مدعوین محترم از عدم شرکت ابراهیم سینمای دفاع مقدس ابراز گلایه و ناراحتی نموده اند.

بدینوسیله شخصا شهادت می دهم که ایشان علیرغم استقبال و شوق ملاقات با خانواده های معظم شهدا و ایثارگران گرد آمده در آن مراسم، نه تنها خلف وعده ای ننموده اند بلکه از ابتدا به این حقیر، عدم حضورشان را اعلام و عذرخواهی نموده بودند، علی ایحال جایی برای تحلیل و تفسیرهای عجیب و حاشیه نگاری های بی انصافانه باقی نمی گذارد.