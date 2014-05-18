به گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون 700 اثر شامل 620 مقاله داخلی و 60 مقاله خارجی از 15 کشور جهان به دبیرخانه هشتمین دوره همایش ارسال شده است.



بر اساس این گزارش، هماهنگی و جلب مشارکت 40 مرکز علمی و پژوهش معتبر داخلی و دریافت مقالات و آثار علمی بیش از 15 کشور از جمله: عربستان، انگلستان، پاکستان، سوئد، لبنان، سوریه، بورکینافاسو، افغانستان و عراق از ویژگی‌های هشتمین دوره همایش بین‌المللی پژوهش‌های قرآنی در سی‌و یکمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم به شمار می‌رود.



همچنین در این دوره از همایش پژوهش‌های قرآنی، رشد بیش از 65 درصدی اعضای هیأت ارزیابی و بهره‌مندی از مشارکت اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها را شاهد هستیم که نشاندهنده رشد کمی و کیفی آن است.



گفتمان سازی محورها و موضوعات همایش با برگزاری 14 همایش منطقه‌ای در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و راه‌اندازی سامانه جامع برگزاری همایش بین‌المللی پژوهش‌های قرآن کریم از ویژگی‌های بارز هشتمین دوره این همایش است.



مراسم اهدای جوایز هشتمین دوره همایش بین‌المللی پژوهش‌های قرآنی به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های جنبی سی‌و یکمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم 10 خرداد ماه برگزار خواهد شد.