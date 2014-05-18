مراسم بزرگداشت مهین دخت معتمدی شاعر و ادیب کردستاني برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهر، این مراسم فرهنگی با صندلی های خالی که نمی توانست نام همایش را به آن نهاد توسط چند دانشجو علاقمند و شاعر کرد به صورت انگشت شمار شامگاه شنبه در محل دانشگاه كردستان برگزار شد.

در جریان برگزاری این همایش با صندلی های خالی دبیر همایش به خبرنگار مهر، گفت: تمامی ادارات و مدیران استانی در این همایش دعوت بودند ولی دلیل نیامدنشان به این همایش معلوم نیست و بدون شك این همایش با دیگر جلسات استانی تداخل نداشت.

امید قادرزاده اظهار داشت: مسئولان فرهنگی خود باید مشوق جوانان باشند و در راستای ارتقای فرهنگ استان و تجلیل از ادیبان و فرهیختگان استان پیشگام باشند که متاسفانه در این همایش پیشگامی از مسئولان فرهنگی به چشم نمی خورد.

در این همایش رئيس دانشگاه کردستان طي سخناني اظهار داشت: دانشگاه ها با توجه به رسالتی که دارند باید معرف فرهیختگان ادبی به قشر جوانان باشند و زمینه را برای سوق دادن جوانان به فرهنگ ایرانی فراهم کنیم.

جهانشیر امینی افزود: هدف از برگزاری این همایش بزرگداشت مفاخر و همچنین آشنایی هر چه بیشتر نسل جوان جامعه با شخصیت علمی و آثار به جا مانده از این بزرگان است چرا که نسل جوان امروز با توجه به فتنه های دشمنان در معرض آسیب های فرهنگی زیادی قرار دارند.

وی با ابراز تاسف از عدم حضور مسئولان فرهنگی استان كردستان در اين مراسم بیان کرد: متاسفانه بی توجهی مسئولان به ادیبان و فرهیختگان استان عامل بی رغبتی جوانان به حوزه فرهنگ و حضور در چنین مراسماتی است.

رئيس دانشگاه کردستان یادآور شد: دانشجویان به ویژه در رشته های ادبی و فرهنگی باید از ظرفیت های موجود و همچنین توانایی ها و استعداد های خود بهره کافی برده و در حوزه ادب و فرهنگ وارد عرصه شوند.

امینی با اشاره به این مطلب که در حال حاضر کپی کردن و از بیرون متن خریدن آفت علمی دانشگاه های استان شده است، ادامه داد: جوانان باید با تکیه بر داشته های استان و استفاده از نظریات فرهیختگان فرصت های طلایی برای رشد و شکوفایی حوزه ادب بسازند.

در این همایش همچنین مدیر مرکز کردستان شناسی دانشگاه کردستان گفت: مرکز پژوهش های کردستان شناسی دانشگاه کردستان از سال 79 با دو شاخه زبان شناسی و مطالعات فرهنگ و توسعه آغاز به کار کرد و خوشبختانه مرکز کردستان شناسی دانشگاه کردستان تنها مرکز تخصصی در کشور است که به شیوه آکادمیک به مطالعه زبان و ادبیات می پردازد.

امید قادر زاده اظهار داشت: برگزاری دو همایش بین المللی، یک همایش منطقه ای و چاپ و انتشار 10 اثر فاخر از جمله اقدامات این مرکز در این مدت بوده است.

وی افزود: یکی از رسالت های این مرکز پاسداشت مشاهیر و مفاخر فرهنگی و معرفی این بزرگان به نسل جوان است و انتظار می رود روزی برسد که تا این مشاهیر در قید حیات هستند از آنان یاد شده و این بزرگداشت ها با حضور خود آنان برگزار شود.

یکی از استاتید دانشگاهی در وصف دکتر مهین دخت معتمدی چنین گفت: این شاعر بزرگ متخلص به مهین به زبان های پارسی، عربی و کردی شعر می سرود و در زمره فرهنگیان نامدار کردستان بود که مدتی هم در قصر شیرین و کرمانشاه زندگی کرد.

وی در سال 1352 مدرک دکترای زبان و ادب فارسی را از دانشگاه تهران کسب کرد و "دریای اشک"، "نقشی از مولانا خالد نقشبندی"، "شعله کبود"، "جبران خلیل جبران"، "گل های آبیدر"، "قصیده سه گانه"، "لامیه العرب"، "لامیه العجم" و "لامیه الکرد" و قصیده "بانت سعاد" از جمله آثار اوست.

دکتر مهین دخت معتمدی به اکثر شهرهای ایران و برخی از کشورهای جهان از جمله هند، عربستان، تایلند و سنگاپور، ژاپن و فیلیپین، هنگ کنگ، سوریه، ترکیه و لبنان برای سیاحت و مطالعه سفر کرد.

نخستین دیوان او با عنوان "دریای اشک" در سال 1353 منتشر شد و چون وی به زبان های عربی و فرانسه آشنایی داشت بعضی از آثار نویسندگان و گویندگان این زبان ها را به شعر پارسی برگردانده است که نمونه های آن در "دریای اشک" و "گلهای آبیدر" موجود است.

متاسفانه وی هیچ گاه ازدواج نکرده بود و آخرین روزهای زندگی را در مرکز سالمندان گذراند و همان جا به دیار حق شتافت.

همچنین در این همایش یکی از شعرای استان سهیلا محمدی قطعه شعری را به این بانوی بزرگوار تقدیم کرد و کارشناسان در دو پانل تخصصی جداگانه شامل شخصیت شناسی علمی معتمدی و همچنین بررسی آثار ایشان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این همایش از 26 نفر از ادبا و شعرا و همچنین افرادی که در برگزاری این همایش همکاری کرده بودند تجلیل شد.

اين نويسنده كردستاني زمستان گذشته در تهران دار فاني را وداع گفت.