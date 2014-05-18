رئیس جمهور جایزه علامه طباطبایی را به 19 استاد دانشگاه اعطا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم علوی پناه، محمد علی آذرشب، حسین صفایی، پرویز جبه دار مارالانی، وحید اصفهانیان از دانشگاه تهران همچنین محمد دورعلی، عبدالرضا سیمچی، محمود فتوحی فیروزآباد از دانشگاه صنعتی شریف و حسین ملک افضلی از دانشگاه علوم پزشکی تهران از جمله اساتید برجسته کشور هستند که جایزه علامه طباطبایی را امروز از رئیس جمهوری دریافت کردند.

همچنین مینو محرز، علیرضا مصداقی نیا، فریدون دواچی، شاهین آخوندزاده از دانشگاه علوم پزشکی تهران، علی اصغر انصافی از دانشگاه صنعتی اصفهان، حسین بهاروند از پژوهشگاه رویان و دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ، سعید اعظم از دانشگاه اصفهان، حبیب تجلی از دانشگاه تبریز، اعظم ایرجی زاد از دانشگاه صنعتی شریف و بهمن یزدی صمدی از دانشگاه تهران از دیگر دریافت کنندگان جایزه علامه طباطبایی بودند.

به گزارش مهر، این جوایز با هدف پیشبرد امر تحقیق، پژوهش و به کار گیری موثر محققان و هنرمندان جوان در امور فرهنگی کشور به 28 این برگزیدگان تعلق گرفت.