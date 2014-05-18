تنیس قم به دنبال صعود به لیگ دسته اول کشور است

حسین لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشخص شدن پنج داور قضاوت کننده در پیکارهای لیگ دسته دوم تنیس باشگاه های کشور، اظهار کرد: 10 روز دیگر به زمان آغاز پیکارهای لیگ دسته دوم تنیس باشگاه های کشور باقی مانده و مرحله آخر تمرینات و برنامه های آماده سازی تیم را سپری می کنیم تا در این دوره نیز موفق ظاهر شویم.

وی ادامه داد: از سوی کمیته داوران فدراسیون تنیس کشورمان مسیح صلاح داور نشان سفید کشورمان به عنوان سرداور در رقابت های لیگ دسته دوم باشگاه های کشور حضور دارد و این رقابت ها از دوم خرداد ماه با رقابت تیم های مدعی قهرمانی آغاز می شود.

مربی تیم مردان هیئت تنیس استان قم افزود: بر اساس برنامه ریزی سازمان لیگ فدراسیون تنیس رقابت های لیگ دسته دوم تنیس باشگاه های کشور از روز جمعه دوم خرداد ماه به مدت هشت روز با جدال تیم هایی که مدعی صعود به لیگ دسته اول هستند به انجام خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: بدین ترتیب تا روز نهم خرداد ماه سال جاری رقابت های لیگ دسته دوم تنیس مردان باشگاه های کشور به میزبانی هیئت تنیس آذربایجان غربی برگزار می شود و برای این منظور از سوی کمیته داوران کادر داوری این مسابقات معرفی شدند.

لطفی افزود: بر این اساس مسیح صلاح از اصفهان به عنوان سرداور، مجید چرندابی و اسماعیل داور پناه از آذربایجان شرقی، کمال داوود پور از آذربایجان غربی، حمید رضایی از تهران و صفا نوریان از کرمانشاه به عنوان داوران صندلی در این رقابت ها حضور دارند.

وی تصریح کرد: تمرینات تیم تنیس قم برای حضور موفق در این دوره از پیکارهای لیگ دسته دوم تنیس مردان باشگاه های کشور همه روزه در زمین های تنیس مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم در حال برگزاری است و امیدواریم که حضور ما در این رقابت ها همچون دوره های قبل با موفقیت همراه باشد.

مربی تیم مردان هیئت تنیس استان قم در بخش دیگری از صحبت های خود تصریح کرد: تنیس قم در دهه 1380 سابقه حضور در مسابقات لیگ برتر تنیس مردان باشگاه های کشور را نیز دارد و انشاءالله با توجه به استعدادهای بسیار خوبی که از رده های سنی پایه تربیت کرده ایم در آینده ای نزدیک بار دیگر با تکیه بر استعداد و توانمندی بازیکنان بومی به لیگ برتر باز خواهیم گشت.