به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر اظهار داشت: همه مسئولان و مدیران در استان بوشهر همگام با مردم استان در راه اعتلای استان مسیر توسعه و پیشرفت را طی می‌کنند و از همه ظرفیت‌ها در این مسیر استفاده خواهیم کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ممتاز دریا برای استان بوشهر، اضافه کرد: پرورش میگو یکی از مهمترین صنایع در بخش شیلات استان بوشهر است که تعداد حضورچه‌های پرورشی تا یک سال آینده دو برابر افزایش خواهد یافت.

استاندار بوشهر با بیان اینکه توسعه استان بوشهر با دریا پیوند دارد، افزود: تولید ماهی در استان بوشهر نیز با جدیت دنبال می‌شود و سرمایه‌گذاران پیشنهاد اجرای 10 طرح پرورش ماهی در دریا و 4 مورد پرورش ماهی در قفس را داشته‌اند.

پرورش ماهی در قفس در سد رئیسعلی دلواری

وی خاطرنشان ساخت: همچنین سرمایه‌گذار بخش خصوصی به منظور پرورش ماهی در قفس در سد رئیسعلی دلواری تا دو هزار میلیارد تومان با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذاری می‌کند.

سالاری در ادامه از تلاش برای تسریع در اجرای طرح جمع‌آوری فاضلاب بوشهر خبر داد و اضافه کرد: این طرح از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی تکمیل می‌شود که با برگزاری نشستی در آینده نزدیک راه‌های تامین اعتبار آن را بررسی خواهیم کرد.

هدررفت 40 درصدی آب در استان بوشهر

وی با اشاره به هدررفت 40 درصدی آب در استان بوشهر، بیان داشت: نوسازی شبکه‌های آبرسانی استان بوشهر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و می‌تواند از هزینه‌های بالای اجرای طرح‌های جدید آبرسانی جلوگیری کند.

استاندار بوشهر اضافه کرد: طرح گلخانه‌ای در 400 هکتار از اراضی استان بوشهر اجرا می شود که بخش‌هایی از ان به برنامه‌های اموزشی در زمینه کشاورزی و بخشی نیز به سرمایه‌گذاران واگذار می‌شود.