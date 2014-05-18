غیرقابل دسترس بودن درمانگاه صالح آباد اعتراض مردم را برانگیخته است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رسولی ظهر یکشنبه در کارگروه امنیت غذایی شهرستان بهار افزود: رفع کامل نیاز مردم صالح آباد و روستاهای تابعه در حوزه خدمات بهداشتی و درمانی نیاز به ارتقا درجه درمانگاه از دو به یک و بازسازی مناسب و در حد نیاز این شهر است.

وی گفت: باید با تامین امکانات مانع از مراجعه مردم به مراکز درمانی و بهداشتی مرکز شهرستان و یا مرکز استان شد.

رسولی اذعان داشت: با توجه به اینکه برای بازسازی این درمانگاه اعتباری درنظر گرفته نشده است با تشکیل مجمع خیرین شهر صالح آباد در روزهای نخستین سالجاری کمک های مردمی برای بازسازی این درمانگاه آغاز شده است تا تنها درمانگاه این شهر احیا شود و مکان فعلی به مرکز امداد جاده ای تبدیل شود.

تنها درمانگاه صالح آباد تخریبی است

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهار نیز در مورد تخریب و بازسازی درمانگاه شبانه روزی شهر صالح آباد اذعان داشت: از آنجا که شهر صالح آباد تنها از یک درمانگاه شبانه روزی برخوردار است و به علت تخریبی بودن ساختمان موجود و اعتراضات مردمی در خصوص امکانات ناکافی این درمانگاه در حال حاضر به ساختمان دیگری که دور از دسترس مردم است انتقال یافته است.

محمد به نشان گفت: مجوز تخریب ساختمان این درمانگاه توسط شبکه بهداشت و درمان اخذ شده ولی بازسازی نیاز به اختصاص اعتبار لازم دارد که تا کنون نیز ردیف اعتباری خاصی برای این درمانگاه در نظر گرفته نشده است.

وی افزود: اعتبارات استانی به بازسازی این درمانگاه اختصاص نمی یابد لذا احداث مجدد این درمانگاه نیاز به کمک مردم و خیرین حوزه سلامت شهر صالح آباد دارد.