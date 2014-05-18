بررسی «درد» کرمیار در باشگاه کتاب انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، «باشگاه کتاب» فرهنگسرای انقلاب اسلامی در هشتمین نشست خود به نقد و بررسی رمان «درد» آخرین اثر صادق کرمیار می پردازد. در این نشست كه سی‌ام اردیبهشت با حضور نویسنده این اثر برگزار می‌شود، علی‌اصغر شیرزادی نویسنده و پژوهشگر ادبی، حمید آخوندی، نویسنده و تهیه کننده و محمدمهین خاكی، عضو تیم گردآوری خاطرات و جانباز دفاع مقدس به نقد و بررسی این اثر می‌پردازند. حمید باباوند، کارشناس مجری این نشست است.

خوانش بخش‌هایی از این رمان توسط حسن جوهرچی، بازیگر سینما و تلویزیون با همراهی موسیقی بخش دیگری از برنامه‌های هشتمین نشست باشگاه کتاب فرهنگ سرای انقلاب اسلامی خواهد بود که سه شنبه سی‌ام اردیبهشت ساعت 17 در سالن سپیده فرهنگ سرا برگزار می‌شود.

رمان «درد» مروری است بر خاطرات جانبازی که هنوز درد می‌کشد؛ درد جسمی ناشی از جراحات جنگ و درد اجتماعی. او که قصد دارد خاطراتش را به چاپ برساند، سوار بر ویلچیر راهی دفتر ناشر می‌شود اما هنگام عبور از خیابان با چند خودرو پلاک سیاسی مواجه شده و وقوع حوادثی دستمایه مرور خاطراتش می شود. «درد»، داستان مستندگونه‌ای از طراحی و شناسایی عملیات عاشورا است كه با بیان زندگی کاری و شخصی نیروهای عملیات­ شناسایی و فرماندهان نام­‌آشنای دفاع مقدس روایت می­شود.

باشگاه كتاب فرهنگ سرا امکان امانت این رمان به اعضاء کتابخانه‌ها و تهیه آن با تخفیف 50 درصدی را نیز فراهم کرده است. فرهنگ سرای انقلاب اسلامی در بزرگراه شهید نواب صفوی، تقاطع پل كمیل، ابتدای كمیل شرقی واقع شده است.