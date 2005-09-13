اردوي تيم ملي گلف بانوان باحضور مدرس انگليسي آغاز شد

به گزارش خبرنگار"مهر" اين اردوي تمريناتي ازصبح امروز سه شنبه با حضور 6 ورزشكار شامل بهناز سربازي، ليلا سربازي، فاطمه رحيمي و فيروزه محمد زماني از تهران و خانمها زهره هژبر پور و منيژه فروغ از اصفهان به مدرسي آقاي سايمون از انگليس در محل مجموعه ورزشي انقلاب داير شده است.

بنابراين گزارش، درپايان اين اردوي تمريناتي 2 نفر از ورزشكاران خط خواهند خورد و درمجموع چهارنفراعضاي تيم ايران را تشكيل خواهند داد.

دركناراين مدرس خارجي آقاي حسن كريميان ازايران نيز به عنوان كمك مربي و مربي ايراني حضور دارند و برتمرينات نظارت مي كنند.

گفتني است تمرينات تيم گلف بانوان ايران تا روز31 شهريور ماه ادامه دارد و طي روزهاي باقيمانده با بازيها نفرات به تمرينات انفرادي مي پردازند.

لازم به ذكراست : چهارمين دوره بازيهاي اسلامي زنان ازاول تا هفتم مهرماه درتهران برگزارمي شود.