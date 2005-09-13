به گزارش خبرنگار"مهر" اين اردوي تمريناتي ازصبح امروز سه شنبه با حضور 6 ورزشكار شامل بهناز سربازي، ليلا سربازي، فاطمه رحيمي و فيروزه محمد زماني از تهران و خانمها زهره هژبر پور و منيژه فروغ از اصفهان به مدرسي آقاي سايمون از انگليس در محل مجموعه ورزشي انقلاب داير شده است.
بنابراين گزارش، درپايان اين اردوي تمريناتي 2 نفر از ورزشكاران خط خواهند خورد و درمجموع چهارنفراعضاي تيم ايران را تشكيل خواهند داد.
دركناراين مدرس خارجي آقاي حسن كريميان ازايران نيز به عنوان كمك مربي و مربي ايراني حضور دارند و برتمرينات نظارت مي كنند.
گفتني است تمرينات تيم گلف بانوان ايران تا روز31 شهريور ماه ادامه دارد و طي روزهاي باقيمانده با بازيها نفرات به تمرينات انفرادي مي پردازند.
لازم به ذكراست : چهارمين دوره بازيهاي اسلامي زنان ازاول تا هفتم مهرماه درتهران برگزارمي شود.
چهارمين دوره بازيهاي اسلامي زنان- تهران
اردوي تيم ملي گلف بانوان باحضور مدرس انگليسي آغاز شد
آخرين اردوي تيم ملي گلف بانوان ايران براي حضور در بازيهاي اسلامي زنان با حضور يك مدرس انگليسي از صبح امروز آغاز شد.
به گزارش خبرنگار"مهر" اين اردوي تمريناتي ازصبح امروز سه شنبه با حضور 6 ورزشكار شامل بهناز سربازي، ليلا سربازي، فاطمه رحيمي و فيروزه محمد زماني از تهران و خانمها زهره هژبر پور و منيژه فروغ از اصفهان به مدرسي آقاي سايمون از انگليس در محل مجموعه ورزشي انقلاب داير شده است.
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