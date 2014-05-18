780 کیلوگرم مواد مخدر در خراسان جنوبی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار خليل واعظي ظهر یکشنبه در راستای کشفیات استان به خبرنگاران گفت: طی چندین عملیات مختلف در سطح استان در مجموع 785 کیلو و 500 گرم تریاک کشف و تعدادی متهم دستگیر شده است.

وی از کشف378 کيلو و 500 گرم ترياک درسه عملیات جداگانه خبر داد و افزود: ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان نهبندان هنگام کنترل محورهاي مواصلاتي، به يک دستگاه وانت نيسان که از نهبندان به سمت روستاي چهار فرسخ در حرکت بود مشکوک شده و خودرو را براي بازرسي بيشتر متوقف کردند.

وي با اشاره به اينکه مأموران در بازرسي از خودروي وانت نيسان موفق به کشف 314 کيلوگرم ترياک شدند، افزود: متهم در بازجویی‌های خود اعتراف کرد محموله را در یکی از روستاها قرار بوده تحویل دهد که در این راستا ماموران متهم اصلی را دستگیر و یک دستگاه پراید را توقیف کردند.

سردار واعظی ادامه داد: در دومين عمليات ماموران ايستگاه بازرسي قاين به يك دستگاه خودروي پژو 405 مشكوک شده و در بازرسي از اين خودرو موفق به کشف 42 کيلو و 500 گرم ترياک و دستگيري متهمان شدند.

وی تصريح کرد: مأموران فرماندهي انتظامي شهرستان خوسف و پاسگاه انتظامي خور نیز در عملیاتی موفق به کشف 22 کيلو و 500 گرم ترياک، دستگيري دو قاچاقچي و توقيف يک دستگاه خودروي وانت پيکان شدند.

سردار واعظی همچنین به کشف 235 کيلوگرم ترياک در 24 ساعت گذشته در شهرستان نهبندان اشاره کرد و گفت: برابر اخبار بدست آمده مبني بر اينکه يک شبکه قاچاق مواد مخدر به صورت گسترده و زنجيره اي در سطح کشور به مرکزيت شهرستان نهبندان فعاليت مي کند، موضوع برای رسيدگي در دستور کار ماموران انتظامي و ايستگاه بازرسي اين شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدمات اطلاعاتي در يک اقدام غافلگيرانه موفق به کشف سه محموله مواد مخدر در گلوگاه‌هاي ايست و بازرسي شهرستان نهبندان شدند.

سردار واعظی افزود: در اين عمليات‌هاي گسترده 235 کيلوگرم مواد مخدر کشف و سه دستگاه خودرو نيز توقيف و دو نفر از اعضای اصلی و فعال شبکه مورد نظر دستگیر شدند.

وی همچنین گفت: مأموران ايستگاه بازرسي سهل آباد نهبندان هنگام کنترل و بازرسي خودروهاي عبوري موفق شدند چهار قاچاقچي را در اين رابطه دستگير، سه دستگاه خودرو را متوقف و مقدار 40 کيلو و 200 گرم ترياک کشف کنند.

سردار واعظی ادامه داد: ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان سربيشه نیز با انجام يکسري اقدامات اطلاعاتي موفق شدند دو قاچاقچي را در اين شهرستان دستگير، يکدستگاه خودروي سواري را متوقف و مقدار 12 کيلو و 200 گرم ترياک کشف کنند.

وی بیان کرد: مأموران ايستگاه بازرسي قاين نیز هنگام کنترل خودروهاي عبوري مقدار 10 کيلوگرم ترياک را کشف و سه قاچاقچي را دستگير کردند.

سردار وعظی به کشف 77 کيلو گرم مواد مخدر دیگر در استان اشاره کرد و افزود: روز گذشته طي دو مرحله عمليات مقدار 77 کيلو و 500 گرم ترياک کشف شد.

وی اظهار کرد: ماموران ايستگاه بازرسي علي آباد بيرجند با همکاري اکيپ سگ‌هاي موادياب در بازرسي از خودروهاي توقيفي در پارکينگ نظام گستر موفق به کشف مقدار 50 کيلو و 500 گرم ترياک از يکدستگاه خودروي تويوتا شدند.

سردار واعظی ادامه داد: مأموران ايستگاه بازرسي قاين نیز هنگام كنترل و بازرسي خودروهاي عبوري به يكدستگاه خودروي پرايد با دو سرنشين که از زاهدان به سمت مشهد در حركت بود مشكوک شده و خودرو را براي بازرسي به داخل ايستگاه بازرسي هدايت کردند.

وي افزود: مأموران در بازرسي از اين خودرو نیز موفق به کشف مقدار 27 كيلوگرم ترياک شدند.