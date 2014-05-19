به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروز آبادی گفت: هم اکنون نرخ بیکاری کشور 10.5 درصد است، اما این نرخ برای دانش آموختگان و زنان دو تا سه برابر است. قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: 4 میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی در حالی از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند که هیچگونه تمهیداتی برای آنها در بازار کار پیش بینی نشده است.

فیروزآبادی ادامه داد: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور باید مهارت آموزی را مبتنی بر اشتغال پیگیری کند. وی افزود: نمی توان برای ایجاد شغل در مشاغل گران قیمت سرمایه گذاری کرد، وزارت کار که خود را مسئول حل مشکل بخشی از اشتغال کشور می داند کارگروه هایی تشکیل داده و تمهیداتی اندیشیده که بخشی از آن به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور واگذار شده است.

وی گفت: مشاغلی که براساس مهارت آموزی مربیان ایجاد می شود زاینده است و می تواند اشتغال ایجاد کند. قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: انتظار می رود که سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تربیت مهارت آموزان را مطابق نیازهای بازار کار انجام دهد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: هم اکنون 200 هزار نفر در کشور از بیمه بیکاری استفاده می کنند که در صورت ایجاد اشتغال می توان منابع بزرگی که به این بخش اختصاص می یابد را به صنعت تزریق کرد.