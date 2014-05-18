مخابرات لرستان نیازمند پشتیبانی بیشتر شرکت مخابرات ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح 198 پروژه مخابراتی استان لرستان با بیان اینکه دوره ای که ما در آن قرار گرفته ایم دوره ارتباطات است اظهار داشت: این دوره از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است که می توان با ایجاد زیرساختهای مناسب زمینه ارائه خدمات به مردم در این زمینه را فراهم آورد.

وی با اشاره به ویژگی ها و مزیتهای دوره ارتباطات عنوان کرد: برداشته شدن محدویتها در زمینه های مختلف، سرعت در کارها، انتخاب برتر در زمینه های گوناگون، توسعه و پیشرفت در ابعاد گوناگون علمی، فرهنگی، اقتصادی، تجاری و ... از جمله مزیتهای این دوره است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه دنیای ارتباطات دنیای سرعت و پیشی گرفتن است تصریح کرد: امروز نیز ایران اسلامی به عنوان الگویی در تمام زمینه ها برای کشورهای مختلف است که این الگو نیاز دارد که با سرعت و استفاده از زیرساختهای ارتباطی به همه دنیا عرضه شود.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه مخابرات و ارتباطات نقش اساسی در توسعه و پیشرفت یک کشور دارند عنوان کرد: امروز دشمنان نیز بیشترین تحریم های خود را به بخش ارتباطات ما تحمیل می کنند.

وی با تاکید بر اینکه وظیفه و رسالت سنگینی بر عهده داریم تصریح کرد: باید همواره دوره و زمان خود را بشناسیم و همچنین رقبای خود در این زمینه شناسایی کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین با تاکید بر اینکه ما باید باور داشته باشیم که "می توانیم" ادامه داد: به طور حتم در صورت داشتن باور عمیق می توانیم نیازمندیهای خود را برطرف و با تحریم ها مقابله کنیم.

حجت الاسلام میرعمادی همچنین با تاکید بر بهره وری در مدیریت و امکانات تصریح کرد: باید از اعتبارات در زمینه های مختلف به نحو احسن استفاده و از اسراف دوری کنیم تا زمینه رشد و توسعه کشور و همچنین استان در زمینه های مختلف فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به وضعیت حوزه مخابرات استان لرستان بیان داشت: خوشبختانه مجموعه مدیریت مخابرات تا کنون با تلاش و دلسوزی اقدامات مطلوبی را در این حوزه در استان انجام داده اند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه استان لرستان استانی محروم است عنوان کرد: شرکت مخابرات ایران برای فراهم کردن زیرساختهای لازم مخابراتی در استان باید حمایتهای جدی و بیشتری نسبت به لرستان داشته باشند.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه حوزه مخابرات لرستان نیازمند پشتیبانی بیشتر شرکت مخابرات ایران است تصریح کرد: طی چند سال اخیر اقدامات مطلوبی در این حوزه در استان صورت گرفته که قابل مقایسه با هیچ دوره ای نیست و امیدواریم با حمایت و پشتیبانی شرکت مخابرات زمینه رشد و توسعه استان در این زمینه بیشتر از گذشته فراهم شود.