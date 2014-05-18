آمادگی 80 درصدی دستگاه های البرز برای مقابله با حوادث/ آموزش نقطه آغاز پیشگیری است

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز نخستین همایش لرزه شناسی و مهندسی زلزله در استان البرز در دانشگاه خوارزمی برگزار شد و در آن علاوه بر چند سخنرانی کوتاه از مسئولان استانی در خصوص موقعیت استان و آمادگی برای مقابله با حوادث سخنرانی های تخصصی در حوزه زمین لرزه و مهندسی زلزله نیز ارائه شد.

ضرورت مطالعه ژئوتکنیکی آبرفت های کرج به عنوان ساختگاه سازه ای مهندسی، تحلیل آسیب پذیری ناشی از زلزله در بافت کالبدی کرج، طراحی و عملکرد شریان های حیاتی در زمان زلزله و نگرشی بر زمین شناسی و ریز پهنه بندی رسوبات محدوده کرج موضوعات سخنرانی های تخصصی بود که در این همایش یک روزه ارائه شد.

همچنین در نخستین همایش لرزه شناسی در استان البرز که عصر ادامه دارد چهار کارگاه تخصصی با موضوعات مقام سازی لرزه ای اجزای غیر سازه ای، درس هایی از زلزله های اخیر ایران، زلزله و شریان های حیاتی و مدیریت پسماند در بلایای طبیعی با تاکید بر زلزله نیز ارائه خواهد شد.

امکان فعال شدن گسل های زلزله در البرز وجود دارد

دبیر علمی این همایش در حاشیه برگزاری همایش لرزه شناسی در جمع خبرنگاران هدف از برگزاری همایش را زمینه سازی برای آگاهی بیشتر نسبت به مخاطرات زلزله در استان عنوان کرد و گفت: به منظور برنامه‌ريزي و انديشيدن تدابير لازم براي کاهش ريسک و مخاطرات زلزله در استان البرز و با توجه به موقعیت جغرافیایی البرز باید این گفتگوها و برنامه های تخصصی و علمی برای قبل و بعد از وقوع زلزله وجود داشته باشد.

جعفر کیوانی افزود: موقعیت گسل های نیازمند مطالعات پهنه بندی است، اطراف استان البرز زلزله هایی رخ داده است که نشان می دهد این منطقه نیز لرزه خیز است و امکان فعال شدن گسل ها در این نقطه نیز وجود دارد.

آموزش نیازمند فرهنگ سازی است

همچنین ابوالقاسم باقری مدیر کل بحران استانداری البرز نیز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه البرز جزء استان های حادثه خیز کشور به شمار می رود و حداقل دو گسل عمده در آن وجود دارد، گفت: از 34 حادثه ای که احتمال وقوع در کشور دارد 22 مورد ان در البرز رخ می دهد.

وی اظهار داشت: در مدیریت بحران چهار راهکار برای مقابله با حوادث پیش بینی شده است که پیشگیری و پیش بینی، آمادگی، مقابله و بازتوانی به ترتیب در این هرم قرار می گیرند.

مدیر کل بحران استانداری البرز با تاکید بر اینکه آموزش مهمترین عنصر در این هرم به شمار می رود، تصریح کرد: امر آموزش نیازمند فرهنگ سازی است و اگر آموزش ها مناسب باشد می توان از وقوع بسیاری از حوادث پیشگیری کرد.

باقری افزود: در دو سال گذشته 30 مانور مقابله با حوادث به منظور محک زدن امکانات و تجهیزات در استان برگزار شده است و امسال نیز برنامه ای بسیاری برای آموزش افراد و برگزاری مانورهای آمادگی خواهیم داشت.

وی در پایان با بیان اینکه خوشبختانه با تجهیز امکانات و آموزش های در حال حاضر 80 درصد آمادگی مقابله با حوادث را داریم، اظهار داشت: مهمترین مساله در امر پیشگیری آموزش است و باید به نقطه ای برسیم که در زمان بروز حوادث هر فرد خود یک امدادگر باشد.

در حاشیه برگزاری نخستین همایش لرزه شناسی و مهندسی زلزله در استان البرز پوسترهایی مرتبط با موضوعات همایش برای مطالعه و بازدید شرکت کنندگان و دانشجویان نصب شده بود.