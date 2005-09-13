۲۲ شهریور ۱۳۸۴، ۱۲:۰۶

از سوي شبكه اطلاع رساني نور

پايگاه مجلات تخصصي علوم اسلامي راه اندازي شد

همزمان با افتتاح سال تحصيلي حوزه‌ هاي علميه، پايگاه تخصصي مجلات علوم اسلامي با تلاش شبكه اطلاع رساني نور وابسته به مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي راه اندازي شد.

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" اين پايگاه مجلات تخصصي علوم اسلامي و علوم انساني را بصورت تمام متن و تمام تصوير ارائه خواهد كرد.

تحليل و طراحي اين طرح از دو سال پيش آغاز و امسال به بهره‌ برداري رسيد. اين پايگاه در قالب سيستم مديريت محتواي (CMS) جديدي طراحي شده و با سرعت بالايي اطلاعات آن تكميل خواهد شد.

در اين پايگاه مجلات تخصصي در قالب گروههاي علوم اسلامي و علوم انساني چون گروه قرآن و حديث، فلسفه و كلام، فقه و حقوق، اقتصاد، علوم اجتماعي، پژوهشي و اطلاع رساني، ادبيات و هنر عرضه خواهد شد.

بنا بر گزارش رسا ، در حال حاضر بيش از صد شماره از شانزده عنوان مجله در موضوع قرآن و حديث در اين پايگاه موجود است و اين رقم تا يك ماه ديگر به ششصد شماره از بيست و پنج عنوان مجله تخصصي در اين موضوع خواهد رسيد.

ارائه مجلات به صورت تمام متن و تمام تصوير، امكان دريافت مقالات درخواستي، قابليت جستجوي ساده و پيشرفته در مجلات با امكانات متنوع ، بانك اطلاعات جامع صاحبان آثار، امكان نقد مقالات مجلات و مشاهده نقدهاي ديگران، امكان برگزيدن و دسته ‌بندي مجلات دلخواه و فهرست پستي براي آگاهي از آخرين اخبار نشر، از جمله قابليتهاي اين پايگاه اعلام شده است .

اطلاعات پايگاه فوق از طريق آدرس اينترنتي www.noormags.com  قابل دسترسي است . 

 

