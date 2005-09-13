پايگاه مجلات تخصصي علوم اسلامي راه اندازي شد

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" اين پايگاه مجلات تخصصي علوم اسلامي و علوم انساني را بصورت تمام متن و تمام تصوير ارائه خواهد كرد.



تحليل و طراحي اين طرح از دو سال پيش آغاز و امسال به بهره‌ برداري رسيد. اين پايگاه در قالب سيستم مديريت محتواي (CMS) جديدي طراحي شده و با سرعت بالايي اطلاعات آن تكميل خواهد شد.



در اين پايگاه مجلات تخصصي در قالب گروههاي علوم اسلامي و علوم انساني چون گروه قرآن و حديث، فلسفه و كلام، فقه و حقوق، اقتصاد، علوم اجتماعي، پژوهشي و اطلاع رساني، ادبيات و هنر عرضه خواهد شد.



بنا بر گزارش رسا ، در حال حاضر بيش از صد شماره از شانزده عنوان مجله در موضوع قرآن و حديث در اين پايگاه موجود است و اين رقم تا يك ماه ديگر به ششصد شماره از بيست و پنج عنوان مجله تخصصي در اين موضوع خواهد رسيد.

ارائه مجلات به صورت تمام متن و تمام تصوير، امكان دريافت مقالات درخواستي، قابليت جستجوي ساده و پيشرفته در مجلات با امكانات متنوع ، بانك اطلاعات جامع صاحبان آثار، امكان نقد مقالات مجلات و مشاهده نقدهاي ديگران، امكان برگزيدن و دسته ‌بندي مجلات دلخواه و فهرست پستي براي آگاهي از آخرين اخبار نشر، از جمله قابليتهاي اين پايگاه اعلام شده است .

اطلاعات پايگاه فوق از طريق آدرس اينترنتي www.noormags.com قابل دسترسي است .



