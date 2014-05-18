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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۵:۴۰

دستجردی:

خبرنگاران در ایجاد روابط مناسب میان مردم و مسولان موثرند

خبرنگاران در ایجاد روابط مناسب میان مردم و مسولان موثرند

رشت – خبرگزاری مهر: امام جمعه رودسر گفت: خبرنگاران در ایجاد روابط مناسب و دوسویه میان مردم و مسولان نقش موثری ایفا می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی دستجردی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه این شهرستان افزود: خبرنگاران افرادی پرتلاش و دلسوز در مطالبات اجتماعی جامعه اثرگذار هستند.

وی اظهار داشت: احساس مسولیت، صداقت و واقع گرایی از خصوصیات مهم خبرنگاران است که به توسعه فعالیت آنها کمک می کند.

دستجردی ادامه داد: اطلاع رسانی و آگاهی حق اولیه افراد جامعه است که خبرنگاران باتوجه به رسالتی که عهده دار هستند باید در راستای تحقق این مسئله گام بردارند.

وی با بیان اینکه برای ساخت مصلای نماز جمعه رودسر اهتمام مورد نیاز به کار گرفته خواهد شد، گفت: هماهنگی لازم با مسولان کشوری در این زمینه به عمل آمده و آنها نیز از این موضوع استقبال کرده ان تا در سریع ترین زمان ممکن عملیاتی شود.

امام جمعه رودسر از ایجاد مراکز مشاوره در کنار اجرای طرح سلامت دریا در سواحل این شهرستان خبر داد و افزود: این مهم در نشست شورای فرهنگ عمومی به تصویب رسیده که با مشارکت شورا، شهرداری وفرمانداری انجام خواهد گرفت.

کد مطلب 2293786

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