بیمارستان قلب شهید رجائی سال گذشته 10 هزار واحد خون مصرف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فریدون نوحی در مراسم افتتاح اولین پایگاه انتقال خون بیمارستانی در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران گفت: مرکز درمانی قلب شهید رجایی از پرمصرف‌ترین مراکز درمانی در حوزه خون است.

وی ادامه داد: سال گذشته بیش از 10 هزار واحد خون در این بیمارستان مصرف شده است و این آمار نشان می‌دهد که خون و فرآورده‌های خونی تا چه میزان در پیشرفتهای درمانی موثر هستند.

رئیس بیمارستان قلب شهید رجایی گفت: ‌اگر خون و فراورده‌های خونی را نداشته باشیم کاری نمی‌توانیم از پیش ببریم و ابتکار سازمان انتقال خون کشور برای استقرار پایگاه در یک مرکز درمانی ایده خوبی است که شرایط استفاده از خون را بیشتر مهیا می‌کند.

نوحی گفت: پس از راه‌اندازی اولین پایگاه انتقال خون بیمارستانی، امکان توسعه این ایده در مراکز درمانی دیگر هم باید ایجاد شود تا کشور در کنار اهدای خون روزانه، مشکلات دیگر را نیز مرتفع کند.

وی تصریح کرد:‌ نگاه ما رفع کمبودهای خونی در این بیمارستان نیست بلکه باید اهدای خون انجام شده در این پایگاه به سازمان انتقال خون برای انجام پروژه‌های علمی بازگردد.

رئیس بیمارستان قلب شهید رجایی گفت: فکر می‌کنیم که پروژه‌های علمی را در کنار ایجاد چنین پایگاه‌هایی باید دنبال کنیم و ارزیابی کنیم که چه پروژه‌هایی در مصرف کمتر خون می‌توانند کمک کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از استانهای کشور به دلایلی به خون بیشتری نیاز دارند و اگر راه‌اندازی چنین پایگاه‌هایی گسترش یابد به استانهای نیازمند کمک خواهد شد تا بیماران دیگر به دلیل کمبود خون عمل جراحی‌ آنها به عقب نیفتد یا به دلیل نبود خون و فرآورده‌های خونی مشکلی برای بیماران پیش نیاید.