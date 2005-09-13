مصباحي مقدم: دولت اتاق هاي فكري متعدد تشكيل دهد

مصباحي مقدم در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، عدالت ، تقوا و پختگي لازم را از ويژگي هاي يك مشاور مناسب برشمرد و افزود: اگر دولت آقاي احمدي نژاد به گروه هاي فكري كه به صورت داوطلبانه حاضرند به دولت خدمت كنند، اعتماد كند و مشاوره آنها را بپذيرد و از اتاق هاي فكري مختلف اين مشاوره ها را دريافت و مقايسه كند و بهترين نظريه هاي مشورتي ارائه شده را به كار ببندد طبعا از همين اتاق هاي فكر مي توان پيشنهاد طرح دريافت كرد.

سخنگوي جامعه روحانيت مبارز در ادامه افزود: اگر اتاق هاي فكري متعددي از دانشگاه ها و حوزه ها تشكيل و بين آنها تعامل برقرار شود، دولت بدون اينكه لازم باشد هزينه اين اتاق هاي فكر را به صورت كامل بپردازد از حاصل آنها برخوردار مي شود.

وي با اشاره به وجود مشاوران در دولت هاي قبل گفت: در دولت هاي گذشته گروه هاي مشاوره اي بر اساس ميزان وابستگي آنها به وزرا و مديران انتخاب و شكل مي گرفتند.

مصباحي مقدم همچنين تشكيل گروه هاي علمي براي مشاوره را ضروري ارزيابي كرد و خاطرنشان كرد: دولت جديد دايره مشاوره را گسترده كند و مشاوره را يك امر عمومي و آزاد براي تمامي افراد قرار دهد.

وي در پايان افزود: اگر گروه هاي مشاوره اي ديدگاه هاي مشورتي خودشان را به دولت ارائه دهند و دولت از بين نظرات مختلف بهترين را انتخاب كند دولت مي تواند طيف گسترده تري از ديدگاه صاحبنظران و كارشناسان را دريافت كند كه هزينه اندكي را نيز بر دولت تحميل مي كنند.