مسعود موسوی نویسنده و کارگردان تئاتر درباره فعالیتهای اخیرش به خبرنگار مهر گفت: قرار است مهر و آبان امسال نمایش «آدم آدم است 2» را با جمعی از دانشجویانم در تالار استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران به صحنه ببرم. این نمایش به شکلی کاملا کارگاهی و به شیوه فاصلهگذاری برشتی تمرین و برای اجرا آماده خواهد شد.
موسوی درباره انتخاب نام «آدم آدم است 2» توضیح داد: زمانی که برشت نمایش «آدم آدم است» را به صحنه میبرد در میان آنتراکت نمایش، قطعهای نمایشی را اجرا میکند که در آن تفکر حاکم بر نمایشنامه «آدم آدم است» را به زبان طنز به تصویر می کشد. من در نمایش «آدم آدم است 2» با تلفیق این قطعات و خود نمایش «آدم آدم است» سعی در به تصویر کشیدن تفکرات برتولت برشت و شیوه اجرایی وی را دارم. این اثر نمایشی 15 بازیگر دارد که همگی از دانشجویان رشته نمایش دانشکده هنر و معماری هستند.
این کارگردان تئاتر درباره دیگر فعالیتهایش متذکر شد: در زمان مدیریت اتابک نادری نمایشنامه «اکتبر 1942» نوشته میلاد حسینی را برای اجرا در تئاتر شهر ارائه داده بودم که قرار بود در 6 ماه دوم سال در تالار قشقایی یا سایه آن را به صحنه ببرم. در حال حاضر با تغییر مدیریت تئاتر شهر باید جلسه ای با پریسا مقتدی مبنی بر اجرا این نمایش داشته باشم.
وی افزود: بازیگران این نمایش همگی حرفهای هستند و تاکنون با هنرمندانی چون فرهاد قائمیان، امیرضا دلاوری و شبنم قلیخانی برای بازی در این نمایش صحبتهای اولیهای انجام دادهام که البته مذاکرات نهایی منوط به مشخص شدن زمان اجرای این نمایش خواهد بود.
موسوی در پایان یادآور شد: داستان این نمایش درباره جنگ جهانی دوم است که یکی از اعضای یک گروه مقاومت در پاریس دستگیر و اعدام میشود و بعد از آن است که اتفاقاتی در خانواده این فرد رخ میدهد. این نمایشنامه تمی شبیه به نمایشنامه «آنتیگونه» سوفوکل دارد اما ساختار قصه کاملا متفاوت از داستان «آنتیگونه» روایت می شود. متن میلاد حسینی جذاب و دلنشین نوشته شده و مطمئنم اجرای متفاوتی از دل آن بیرون خواهد آمد.
موسوی آذر ماه نمایش «ما فقط 5 دقیقه وقت داشتیم» نوشته برتولت برشت را در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران به صحنه برده بود.
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