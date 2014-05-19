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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۸:۲۰

پاسداشت سی‌امین سال تأسیس رشته علوم و معارف اسلامی برگزار می شود

پاسداشت سی‌امین سال تأسیس رشته علوم و معارف اسلامی برگزار می شود

پاسداشت سی‌امین سال تأسیس رشته علوم و معارف اسلامی 31 اردیبهشت ماه در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی(سرچشمه) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی بزرگ فعالان علوم و معارف اسلامی به مناسبت سی‌سالگی رشته علوم و معارف اسلامی برگزار می‌شود.

در این گردهمایی جمعی از مسئولان کشوری، فعالان و مبلغان علوم و معارف اسلامی و فعالان فرهنگی حضور خواهند داشت و آیت‌الله محمد امامی‌کاشانی میهمان ویژه این همایش خواهد بود.

علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش نیز در این همایش سخنرانی خواهد کرد.     

مراسم پاسداشت سی‌امین سال تأسیس رشته علوم و معارف اسلامی چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه از ساعت 17 تا 19 در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی(سرچشمه) برگزار می‌شود و شرکت در آن برای عموم، آزاد است.

مجموعه فرهنگی «سرچشمه» در میدان بهارستان، نرسیده به چهارراه سرچشمه، کوچه شهید صیرفی‌پور واقع است.
 

کد مطلب 2293910

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