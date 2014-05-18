دیدار علاوی با بارزانی و رایزنی حکیم با شهرستانی

به گزارش خبرگزار ی مهر به نقل از پایگاه النهرین، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق و ایاد علاوی رئیس فهرست الوطنیه در دیدار با یکدیگر موضوعات انتخاباتی را بررسی و اعلام کردند: انتخابات و نتایج آن فرصت خوبی را پیش روی عراقی ها و گروههای سیاسی قرار می دهد تا روند سیاسی را اصلاح کنند و مشکلات را حل کنند.

در همین راستا عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با حسین الشهرستانی دبیر کل تشکل المستقلون عراق دیدار و گفتگو کرد. حکیم در این دیدار خواستار عمل به مسئولیت از سوی تشکلهای پیروز و تسریع در خدمات رسانی به ملت عراق شد.

شهرستانی نیز تاکید کرد: دوره کنونی عراق حساس است و باید یک طرح ملی بر اساس اصول ملی تدوین شود.

از سوی دیگر بهاء الاعرجی رئیس فهرست تجمع شراکت ملی وابسته به جریان صدر گفت: دولت اکثریت سیاسی سبب مبارزه با فساد و تروریسم می شود. شعار اکثریت تشکلات سیاسی قبل از انتخابات تحقق دولت اکثریت سیاسی است و همه باید در این راستا حرکت کنند. وی افزود: بدون دولت اکثریت سیاسی نمی توان بر فساد و تروریسم غلبه کرد.

این رایزنی ها در حال انجام می شود که کمیته انتخابات عراق از اعلام نتایج انتخابات در فردا خبر داده است.