علیرضا حسن پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت تاسیس دانشگاه فرهنگیان در قوچان اظهار کرد: قوچان با فرهنگ و تاریخ کهن خود به عنوان قطب مستعد دانش آموزی و فرهنگی شناخته می‌شود و با وجود 36 هزار دانش آموز و 3 هزار و 100 معلم شاغل، تاسیس دانشگاه فرهنگیان به یک ضرورت تبدیل شده است.

رئیس آموزش و پرورش قوچان گفت: در حال حاضر بسیاری از فرهنگیان این شهرستان برای ادامه تحصیل ناچار هستند که به شهرهای همجوار از جمله مشهد رفت و آمد داشته باشند که این موضوع ضمن تاثیر بر کیفیت آموزشی، دغدغه های بسیاری نیز برای معلمان قوچانی ایجاد کرده است.

حسن پور تصریح کرد: متاسفانه نبود مدیریت مطلوب در گذشته، در عدم تاسیس دانشگاه فرهنگیان در قوچان، بی تاثیر نبوده است، همچنین نکته قابل توجه این است که مرکز تربیت معلم شهید کلاهدوز که ظرفیت فیزیکی بسیار خوبی برای راه‌اندازی دانشگاه فرهنگیان بوده به هنرستان تبدیل شده، که این موضوع تصمیمی اشتباه بوده است و به زودی هنرستان را نیز از این مکان به مکانی دیگر جابجا خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: امیدواریم با پیگیری‌های مناسب و با حمایت های نماینده قوچان درمجلس و فرماندار محترم، تا دوسال آینده شاهد تاسیس دانشگاه فرهنگیان در قوچان باشیم.

استخر دانش آموزی فقط 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌است

رئیس آموزش و پرورش قوچان از پیشرفت 40 درصدی استخر دانش آموزی این شهرستان خبر داد.

حسن پور با اشاره به وضعیت بی سرانجام استخر دانش آموزی مهر که از پیشنهادات سفرهای استانی دولت قبل بوده اظهار کرد: باتوجه به وجود هنرستان تربیت بدنی و ضرورت احداث مجموعه آبی برای آموزش دانش اموزان رشته تربیت بدنی و ایجاد محیطی مناسب برای اوقات فراغت دانش اموزان، تکمیل استخر سرپوشیده مهر یکی از مهمترین الویت‌های کاری اداره آموزش و پرورش خواهد بود.

وی با اشاره به مشکل تامین اعتبار برای تکمیل و بهره برداری از این پروژه افزود: مشکل تامین اعتبار دلیل اصلی عدم تکمیل این پروژه بوده اما عدم پیگیری مستمر نیز در بی سرانجام بودن این پروژه بی تاثیر نیست.

رئیس آموزش و پرورش قوچان تصریح کرد: که با توجه به پیگیر های صورت گرفته و قول مدیرکل نوسازی استان، امیدواریم شاهد افتتاح این پروژه در سال 94 باشیم چون باتوجه به روند موجود تکمیل و بهره برداری از این پروژه تا پایان سال جاری تقریبا بعید است.

شاهد کاهش 10 درصدی حق‌التدریسی در قوچان خواهیم بود

حسن‌پور از کاهش 10 درصدی حق‌التدریسی در سال تحصیلی آینده در این شهرستان خبر داد.

وی با اشاره به رویکرد وزارت آموزش و پرورش مبنی بر عدم بکارگیری نیروی جدید تا سال 1396 و همچنین عدم اجازه برای ادامه همکاری با سرباز معلم‌ها پس از پایان دوران خدمت خود، اظهار کرد: در سال آینده با کمبود نیرو و کاهش 10 درصدی حق‌التدریس رو به رو خواهیم بود که برای رفع این مشکل و همچنین افزایش کیفیت آموزشی از شیوه یکسان سازی و افزایش تعداد دانش اموزان در کلاس‌های درسی و تمرکززایی در برخی مدارس روستایی استفاده خواهیم کرد.

رئیس آموزش و پرورش قوچان با اشاره به شکل‌گیری شورای ساماندهی و جابجایی معلمان در آموزش و پرورش قوچان افزود: با تشکیل شورای ساماندهی و جابجایی معلمان و راهبرد مدیریت جهادی تلاش خواهیم کرد تا این مشکل به نحو شایسته‌ای مدیریت شود و نه تنها شاهد نارضایتی از سوی دانش آموزان و معلمان نباشیم بلکه زمینه افزایش کیفیت را نیز فراهم کنیم.

حسن‌پور با اشاره به نقش و جایگاه معلم در عرصه اجتماعی گفت: معلم ضمن اینکه همانند سایر انسان ها، خلیفه خدا بر روی زمین است به دلیل اهمیت وظیفه‌ای که نسبت به جامعه دارد، نقشی همانند انبیاء، که هدایتگران جامعه به سوی پاکی و اخلاق بوده اند، دارند.

وی تاکید کرد: اهمیت نقش معلم در جامعه به گونه‌ای است که پیامبر خو را معلم می دانست و معلمان جامعه ما با تاسی از پیامبر(ص)، در مسیر تعلیم و تربیت جامعه گام برداشته و با توجه به شرایط موجود، می‌توان معلمان را خیّر آموزشی جامعه دانست چون همانند خورشید، منبع الهام بخش جامعه هستند و فرهنگ را که مجموعه‌ای از باورها، بینش‌ها و اعتقادات است به خوبی اشاعه داده و در مسیر تثبیت باورهای اسلامی و ایرانی گام بردارند.

تغییرات آموزش و پرورش قوچان سیاسی نبوده است

رئیس آموزش و پرورش قوچان گفت: هیچ یک از تغییرات چندماه گذشته در آموزش و پرورش این شهرستان سیاسی نبوده است.

حسن پور با اشاره به سخنرانی خود در روز تودیع معارفه اظهار کرد: بنده در روز تودیع و معارفه، علت عقب افتادگی آموزش و پرورش قوچان را دخالت بیش از حد سیاست در این اداره عنوان کرده و شایسته سالاری را مبنای انتخاب نیروها در این اداره ذکر کردم و هم اکنون بعد از گذشت قریب به 3 ماه از مسئولیتم، نه تنها تغییرات زیادی در آموزش و پرورش قوچان نداشته ایم، بلکه تمامی انتخاب هایم نیز برمبنای شایسته سالاری بوده است و در بسیاری از موارد فقط نسبت به انتخاب مسئول جدید اقدام کرده ام نه تغییر؛ بعنوان مثال سمت روابط عمومی اداره بیش از چندین ماه بدون مسئول بود و فقط نسبت به اقدام مسئول جدید اقدام کردم.

وی بیان کرد: این درحالیست که برخی ها تصور می کردن با ورود بنده به آموزش و پرورش، تمامی نیروها "قلع و قمع" و از لحن "تو برو و تو بیا" استفاده خواهم کرد اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه با گذشت زمان برخی از همکاران نیز برای طلب حلالیت مراجعه کردند.

رئیس آموزش و پرورش قوچان افزود: با تمامی این اوصاف، در روز اول مدیریتم 3 تن از معاونانم استعفا دادند که بنده با در نظرگرفتن تمامی شرایط به ویژه شایسته سالاری، حتی به برخی از استعفا دهندگان که عملکرد مطلوبی داشته‌اند، عرض کردم که باید برای رفتن، مرا قانع کنید و در صورتی که نتوانند مرا برای رفتن خود قانع کنید و بنده آنها را برای ماندن در سمت خود قانع کردم باید در سمت خود باقی بمانند.

حسن‌پور تصریح کرد: باتوجه به اصرار دوتن از معاونان برای استعفا، با استعفای معاون اداری و مالی و معاون پرورشی موافقت کرده و جایگزین این دو معاون نیز به اداره کل معرفی شده که پس از دریافت استعلام، نسبت به اعمال تغییر در این دو معاونت نیز اقدام خواهد شد.

وی افزود: با توجه به استعفای یکی دیگر از معاونان، از وی درخواست کرده ام که تا پایان خردادماه به فعالیت خود ادامه دهد تا پس از پایان امتحانات مدارس، نسبت به اعمال تغییر در این معاونت نیز اقدام شود.