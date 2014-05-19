هنر مسگری و ملیله سازی روی نقره آذربایجان در حال انقراض

به گزارش خبرنگار مهر،وقتی گذرم به بازار تاریخی تبریز افتاد با تعجب دیگر صدای چکشی از بازار مسگران این شهر نشنیدم گویی این هنر با تاریخ بلند و طویل خود به تاریخ پیوسته و جای خود را به مغازه های دیگر که اکثرا" فروشنده وسایل خارجی هستند داده است.

صنایع دستی هر کشوری نشان دهنده تمدن و فرهنگ آن ملل بوده و در اکثر کشورهای پیشرفته همیشه سعی در حفظ اصالت و هنر اجداد خود دارند و از آن حراست می کنند ولی متاسفانه ما وارثان خوبی نبودیم و بیشتر هنرهای اجداد ما یا منقرض شده اند یا در حال انقراض هستند.

برخی از رشته های این صنعت اصیل و پرقدمت به علت ناآگاهی مسولان و مردم مورد غفلت قرار گرفته است در حالی که با احیای این صنعت با سرمایه کم و مکانی مناسب می توان برای حل مشکل بیکاری گام های اساسی برداشت.



نا آگاهی مردم از ارزش هنر باعث کاهش استقبال از صنایع دستی شده است

مدیرعامل خانه هنرمندان صنایع دستی تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به زمان تاسیس این نهاد مردمی گفت: این انجمن در سال 87 به همت پیشکسوتان و هنرمندان صنایع دستی تبریز تاسیس شد.

خسرو عاشقی ادامه داد: خانه هنرمندان صنایع دستی تبریز در آذربایجان شرقی تنها در شهرستان تبریز فعال است و در صورت حمایت مسوولان فعالیت های این نهاد مردمی در سطح شهرستان ها نیز فعال می شود.

وی خاطرنشان کرد: استقبال از صنایع دستی در شهرستان های مختلف آذربایجان شرقی متفاوت بوده و هر شهرستان نسبت به خود دارای هنر مخصوص صنایع دستی است.

مدیرعامل خانه هنرمندان صنایع دستی تبریز با اشاره به عدم همکاری نهادهای متولی اشتغال با همکاری این نهاد افزود: با ارایه راه کارهای مناسب به متولیان اشتغال استان جهت آموزش هنرجویان و اشتغالزایی آنها تعاملات بیشتری داشته ایم که متاسفانه تاکنون نتیجه این تعاملات بی نتیجه بوده و هیچ یک از این نهادها هنرجویان خود را معرفی نکرده اند.

عاشقی با بیان اینکه مسئولان استانی بهای چندانی به هنر و صنعت صنایع دستی نمی دهند، اظهار داشت: عدم توجه مدیران و مسوولان استانی باعث بی توجهی و از بین رفتن بعضی از رشته های این صنعت شده است.

وی از تمامی ارگان ها و سازمان ها خواست تا در راستای ایجاد اشتغال برای جوانان از رشته های صنایع دستی حمایت کنند.



هنر ملیله سازی روی نفره در آذربایجان مورد غفلت قرار گرفته است

مدیرعامل خانه هنرمندان صنایع دستی تبریز با اشاره به رشته های صنایع دستی گفت: در این نهاد مردمی هنرمندان در 25 رشته صنایع دستی به فعالیت می پردازند.

عاشقی خاطرنشان کرد: نبود بازار دائمی برای عرضه تولیدات هنرمندان صنایع دستی یکی از دغدغه های اصلی هنرمندان این نهاد مردمی است.

این هنرمند ملیله سازی نقره با بیان این مطلب افزود: حدود 27 سال است که در این رشته صنایع دستی فعالیت می کنم و در سال 84 آثارم به عنوان اثر برگزیده انتخاب شده است.

عاشقی همچنین در ادامه گفت: در جشنواره سال 90 نیز به عنوان چهره نام آشنای هنر ایران معرفی شده ام.

وی افزود: برخی از آثارم در موزه دانشگاه هنر، موزه شهرداری تبریز، کشور آذربایجان و فرانسه وجود دارد.

عاشقی با اشاره به تولید اثرهای امسال خود گفت: امسال آیات قرآنی به صورت گلدانی توسط بنده تولید می شود که تکمیل این اثر هنری نیازمند سرمایه گذاری است.

وی عدم شناخت مردم را از هنر ملیله سازی نقره باعث کاهش استقبال از این هنر دانست و افزود: این هنر پرقدمت و اصیل که اختصاص به آذربایجان دارد متاسفانه به علت عدم آگاهی مردم و بی توجهی مسولان به فراموشی سپرده شده است.

این هنرمند ملیله سازی نقره خاطرنشان کرد: متاسفانه به علت بی توجهی مسوولان به این هنر اصیل باعث تولید آن در شهرهای دیگر کشور از جمله اصفهان شده است که پس از تولید به دیگر کشورها نیز صادر می کنند.



عاشقی بانوان را استقبال کنندگان اصلی این هنر صنایع دستی دانست و افزود: در این رشته هنری صنایع دستی بانوان بیش از مردان استقبال می کنند.



مکان مناسبی برای عرضه کالا به گرشگران خارجی وجود ندارد

رئیس هیئت مدیره خانه هنرمندان صنایع دستی تبریز با بیان این مطلب اظهار داشت:فرهنگ سازی برای صنعت صنایع دستی، ارایه راه کار و معرفی هنرمندان به مسوولان صنایع دستی، بازاریابی برای تولیدات هنرمندان، پژوهش و آموزش هنرجویان و همچنین تجلیل از پیشکسوتان و اساتید از مهم ترین وظیفه این نهاد مردمی است.

محمد رضا دانش گهر افزود: خانه هنرمندان صنایع دستی تبریز تاکنون پنج بار نمایشگاه آثار و تولیدات هنرمندان را به معرض نمایش گذاشته است.

وی به لزوم شناسایی صنایع دستی به گردشگران خارجی تاکید کرد و افزود: متاسفانه مکانی که برای صنایع دستی اختصاص یافته شده مناسب نیست و تعداد کمی از گردشگران خارجی از این محل بازدید می کنند.

رئیس هیئت مدیره خانه هنرمندان صنایع دستی تبریز با اشاره به تعداد اعضای این نهاد مردمی گفت: در این نهاد 70 هنرمند در رشته های مختلف صنایع دستی به فعالیت می پردازند.

دانش گهر ادامه داد: اعضای این نهاد در رشته های تذهیب، سفال، نقره کاری، معرق کاری، منبت کاری، ساخت و ساز سازهای ایرانی، ورنی، حجم بافی در فرش، سوزن دوزی، رنگرزی صنعتی، سرمه دوزی، معرق کاری کاشی، تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، لباس هاس سنتی، نازک کاری، ملیله با نقره، چرم، جواهرات سنتی و دوات کاری به فعالیت می پردازند.

وی با بیان اینکه تعامل بین دولت و هنرمندان صنایع دستی وجود ندارد، اظهار داشت: متاسفانه مسوولان دولتی به هنر صنایع دستی بهایی نمی دهند و این امر باعث می شود که تعاملی بین دولت و هنرمندان صنایع دستی وجود نداشته باشد.

رئیس هیئت مدیره خانه هنرمندان صنایع دستی تبریز افزود: با ارایه تسهیلات بانکی می توان با آموزش جوانان شغل ایجاد کرد.

دانش گهر با بیان اینکه تاکنون 99 درصد هنرمندان صنایع دستی بیمه شده اند، اظهار داشت: حدود 99 درصد هنرمندان این صنعت بیمه شده اند، اما هر کدام از هنرمندان در صنف خود بیمه نشده و از بیمه تکمیلی نیز برخوردار نیستند.

خانه های قدیمی در شهرهای دیگر در اختیار خانه هنرمندان صنایع دستی قرار گرفته است

وی با بیان اینکه در شهرهای دیگر کشور خانه های قدیمی را سازمان میراث فرهنگی احیا کرده و در اختیار خانه هنرمندان صنایع دستی قرار گرفته است، اظهار داشت: متاسفانه در شهر تبریز مکان مناسبی برای خانه هنرمندان اختصاص نیافته است و این امر باعث جلوگیری از آموزش هنرمندان به صورت گسترده و محدودیت دعوت گردشگران خارجی برای شناساندن تولیدات و آثار هنرمندان صنایع دستی شده است.

رئیس هیئت مدیره خانه هنرمندان صنایع دستی تبریز ادامه داد: طبق قراردادی که این نهاد با کمیته امداد شهرستان تبریز بسته است، مقرر بود از مددجویان برای آموزش رشته های مختلف صنایع دستی معرفی کنند که این امر تاکنون تحقق نیافته است.

ایجاد بازارچه عرضه تولیدات هنرمندان صنایع دستی خالی است



دانش گهر ایجاد بازارچه ها در پارک های شهر به صورت هفتگی یا ماهانه را راهکار مناسبی برای عرضه محصولات هنرمندان صنایع دستی دانسته و افزود:تعامل بین دانشگاه با صنایع دستی ضروری است و در صورت تحقق این امر با بازدهی خوبی در زمینه این صنعت مواجه خواهیم شد.

رئیس هیئت مدیره خانه هنرمندان صنایع دستی تبریز گفت: نمایشگاه دسته جمعی خانه هنرمندان صنایع دستی تبریز از 20 تا 25 خرداد ماه امسال برای علاقه مندان این صنعت بر پا خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه های امسال خانه هنرمندان صنایع دستی در تبریز افزود: امسال طرح استعدادیابی صنعتگران از منازل شهر اجرا خواهد شد تا هنرمندان بتوانند با تخصص خود وارد رشته های هنری علاقه مند خود فعالیت بپردازند.



برخی از رشته های صنایع دستی در حال از بین رفتن است



رئیس هیئت مدیره خانه هنرمندان صنایع دستی تبریز با بیان اینکه برخی از رشته های صنایع دستی در حال از بین رفتن است، اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر رشته های صنایع دستی از جمله مس گری، ساخت قفل های سنتی، سیاه قلم، جعبه های قدیمی، سماورسازی و ساخت ترازو و چاقو در حال از بین رفتن است.

دانش گهر ادامه داد: با توجه به اینکه معدن مس در آذربایجان شرقی وجود دارد، اما با این وجود متاسفانه ظروف مسی از شهرهایی مانند یزد و اصفهان تهیه و در بازار صنایع دستی تبریز به فروش می رسد.

این هنرمند سفالگری استقبال هنرجویان را از این هنر خوب دانست و افزود: فعالیت در این هنر را از هشت سال قبل آغاز کردم و خوشبختانه استقبال هنرجویان از این هنر صنایع دستی بسیار خوب است و با ایجاد امکانات و فضای مناسب می توان این هنر زیبا را در استان ترویج داد.

هزینه نگارگری با آب طلا بالا است

عضو هیئت مدیره خانه هنرمندان صنایع دستی تبریز و هنرمند تذهیب کار و نگارگر گفت: هنر نگارگری را از اواخر سال 69 آغاز کردم و قدمت این هنر به دوران صفویه برمی گردد که در آن زمان طرح ها را آب طلا کار می کردند اما متاسفانه به علت اینکه انجام طرح ها با آب طلا هزینه بالایی لازم است با رنگ انجام می شود.

افسانه خیابانی خاطرنشان کرد: استقبال هنرمندان جواهرسازی از این هنر بیش تر شده و این به علت زیبایی و ریزه کاری این رشته است که هنرمندان زیادی را مجذوب می کند و نقوش روی جلد قرآن و صفحات آن مربوط به رشته هنری نگارگری صنایع دستی است و این هنر جزء آثار ملی اصیل ایرانی به ثبت رسیده است.

این هنرمند تذهیب کار و نگارگر این هنر را هنر اسلامی دانست و افزود: این هنر برخلاف دوره های گذشته به صورت ریشه ای تکامل یافته است.

خیابانی همچنین در ادامه گفت: از سال 70 حضور در نمایشگاه نگارگری را به صورت فردی و گروهی تجربه کرده ام و بیش تر آثارم در کانادا، اسپانیا، فرهنگسرای تبریز، دانشگاه سراسری و آزاد تبریز، کشور آذربایجان، موزه هنرمندان معاصر تهران و فرهنگسرای نیاوران موجود است.

وی افزود: در سال 80 یکی از اثرهایم در کتاب نگاره ها ثبت شد و از نظر کارشناسان صنایع دستی کشورهای خارجی این اثر نمونه شناخته شده است.

خیابانی با برشمردن مشکلات کارهای هنری خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه شهر تبریز مهد هنر است، اما متاسفانه مکان مناسبی برای ترویج این رشته های اصیل و ایرانی وجود ندارد.

خیابانی با بیان اینکه اساتید باید تمام آموخته های خود را به هنرجویان انتقال دهند، افزود: در طول زمان تدریس این رشته تمام سعی خود را کرده ام تا تمام آموخته هایم را به هنرجویان آموزش دهم، چرا که آنها بعد در آینده حافظان این هنر خواهند بود.



امید است با ترویج و زنده کردن صنایع دستی سنتی حافظ هنر اصیلمان باشیم و با ایجاد مکان های مناسبی برای عرضه تولیدات صنایع دستی هنرمندان تبریز بتوانیم مشکلات بیکاری را در استان حل کرده و گردشگران کشورهای مختلف را جذب کنیم.



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گزارش از زهرا ناصران