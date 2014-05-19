ولایت شناسی را به فرزندانمان بیاموزیم/ حضور در بزرگداشت ارتحال امام (ره) هراس در دل دشمن می اندازد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد برگزاری بزرگداشت بیست و پنجمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) با حضور فرماندار ویژه کرج، فرمانده سپاه امام حسین (ع) کرج و بسیاری از نمایندگان دستگاههای اجرایی شهرستان کرج صبح روز دوشنبه در فرمانداری کرج برگزار شد.

محمد تقی ایرانی با اشاره به اینکه مردم ایران عزت و سربلندی خود را در جهان مدیون امام خمینی (ره) هستند، اظهار داشت: امام خمینی (ره) انقلاب را به مردم ایران اسلامی هدیه داد و با این هدیه هویت و عزت و سربلندی ایران را تضمین کرد.

ایرانی تاکید کرد: ملت ایران اسلامی پس از ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با وجود پر برکت مقام معظم رهبری در همه عرصه ها موفق عمل کرده است.

رسانه های استان بزرگداشت ارتحال امام خمینی (ره) را به خوبی پوشش خبری دهند

وی در ادامه تصریح کرد: ملت ایران مردانه و با عزت و اقتدار پای رهبرشان ایستادند و قدردان مردی شدند که به واقع تکه ای از نور بود و به ایران عزت و شوکت داد.

فرماندار ویژه کرج توضیح داد: با توجه به تهاجمات دشمنان اسلام باید به فرزندانمان امام شناسی و ولایت شناسی را بیاموزیم تا نسل جوان ما نیز پیرو آرمانهای امام خمینی (ره) باشند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در حال حاضر مردم قدردان مسئولان هستند و اوج برنامه های نظام جمهوری اسلامی ایران را باید در برگزاری گرامیداشت ارتحال امام دید.

ایرانی با اشاره به اینکه در ایام ارتحال بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، البرز میزبان بسیاری از هم وطنان از استان های آذربایجان و زنجان است، بیان کرد: پذیرایی و میزبانی از میهمانان استان باید در سطح مناسب و مطلوبی برگزار شود و ترافیک نیز در این ایام باید با برنامه ریزی مدیریت شود.

وی افزود: اداره ارشاد اسلامی پوسترهای ارتحال امام را در سراسر ادارت شهرستان توزیع کند که مسئولان ادارات در زمان مناسب اقدام به نصب پوسترها نمایند.

ایرانی در ادامه از رسانه های استان خواست که ایام ارتحال امام خمینی (ره) و همچنین یوم الله 15 خرداد را به صورت شایسته ای پوشش خبری دهند.

ائمه جماعت مساجد وصیت نامه بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران را برای نمازگزاران قرائت کنند

فرماندار ویژه کرج در پایان گفت: دشمنان اسلام همیشه در کمین نشسته اند ما باید با برگزاری برنامه های مناسب و مطلوب بزرگداشت ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بهانه ها را از آنها بگیریم چرا که با حضور در بزرگداشت ارتحال امام خمینی (ره) از آرمانها و ارزش های انقلاب دفاع می کنیم.

در ادامه جلسه فرمانده سپاه امام حسین (ع) کرج با بیان این مطلب افزود: هر چه عزت و اعتبار ملت ایران اسلامی دارد به واسطه امام خمینی (ره) است به همین منظور برنامه های متمرکزی در کرج و دیگر شهرها مانند مشکین شهر، محمد شهر، گرمدره و... در این ایام اجرا می شود.

سرهنگ احمدرضا باهک در ادامه یادآور شد: مسئولین مربوطه باید فضای شهر را برای گرامیداشت ارتحال امام خمینی (ره) آماده کنند تا وقتی میهمانان وارد شهر می شوند بدانند که شهرستان کرج عزادار این ایام است.

باهک ادامه داد: مساجد در سطح شهر با اجرای برنامه ها آماده شوند و ائمه جماعت مساجد شروع به قرائت وصیت نامه امام خمینی (ره) در میان نمازگزاران کنند.

کرج آمادگی میزبانی 60 هزار زائر حرم مطهر امام خمینی (ره) را دارد

باهک با اشاره به اینکه در این ایام میهمان خارجی نیز در مراسم شرکت خواهند کرد، بیان کرد: امام خمینی (ره) فرمودند که باید انقلاب را به دیگر کشورها صادر کنیم حضور گسترده مردم در مراسم بزرگداشت ارتحال امام خمینی (ره) و میزبانی از میهمانان خارجی که هر کدام مانند سفیرانی هستند می توانیم تفکر انقلاب را صادر کنیم.

این مسئول تصریح کرد: هر ساله استان البرز میزبان بسیاری از زائران استان های آذربایجان غربی، زنجان، گیلان، مازندران و کردستان و ... است تعداد میهمانان از 150 نفر تا 15 هزار نفر می رسد به همین منظور باید با برنامه ریزی مدون از میهمانان به شایستگی پذیرایی کنیم.

وی بیان کرد: هر سال کرج در پذیرایی از زائران حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مانند نگین درخشیده است و امیدواریم با همکاری دستگاههای اجرایی مربوطه امسال نیز چنین اتفاقی رخ دهد.

فرمانده سپاه امام حسین (ع) کرج اظهار داشت: زائران و میهمانان البرز انتظار خوش آمد گویی دارند، 15 هزار نفر میهمان در این ایام پر برکت داریم و 1 هزار و 200 نفر نیز از استان گیلان پیاده به سمت حرم مطهر حرکت خواهند کرد، در این ایام کرج آمادگی میزبانی از 60 هزار نفر میهمان را دارد.

359 دستگاه اتوبوس برای اعزام زائران نیاز است

باهک گفت: بسیاری از ورزشکاران از استان های مختلف نیز برای حضور در مراسم بزرگداشت ارتحال امام خمینی (ره) شرکت خواهند کرد.

وی با اشاره به وسایل ایاب و ذهاب زائران به حرم مطهر گفت: امسال سهمیه اعزام زئران البرزی 30 هزار نفر است، که از این سهمیه، تعداد 18 هزار و 900 نفر به شهروندانی کرجی اختصاص دارد، برای اعزام زائران 359 دستگاه اتوبوس نیاز است، خانواده شهدا باید با عزت و احترام خاصی به حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران اعزام شوند.

این مسئول افزود: هیئت های مذهبی برای اعزام فعال شوند و شهرستان های کرج ستاد بزرگداشت ارتحال امام خمینی (ره) را فعال کنند و مسئولان آب مصرفی و پذیرایی میان وعده زائران را پیش بینی کرده و آماده کنند.

فرمانده سپاه امام حسین (ع) کرج در پایان با اشاره به اینکه باید شخصیت و هویت میزبانی را حفظ کنیم، یادآور شد: با حضور در مراسم بزرگداشت ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران هراس در دل دشمن ایجاد خواهیم کرد.

گفتنی است؛ در پایان وظایف کمیته های فرهنگی و تبلیغات، کمیته امداد و درمان، کمیته حمل و نقل زائرین، کمیته مالی و پشتیبانی و دیگر کمیته ها تشریح شد و در پایان محمدتقی ایرانی اظهار داشت: پس از برگزاری مراسم بزرگداشت ارتحال امام خمینی (ره) از کمیته هایی که وظایفشان ره به خوبی انجام دهند قدردانی خواهد شد.