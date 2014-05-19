نبود یک سالن ورزشی برای دانش آموزان استثنائی خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر،کودکان استثنایی در سن رشد قرار دارند و تحرک، نشاط و شادابی از لازمه های این سن به شمار می رود ضمن اینکه در محیطی که سرشار از آلودگی های اجتماعی (اینترنت، رسانه ها ارتباط جمعی نامناسب مانند ماهواره ها، دوستان ناباب و مواد مخدر) است اگر این بچه ها به دلیل ناتوانی جسمی نتوانند با گروه همسالان خود در محل زندگی ارتباط مثبتی که منجر به بازی های فیزیکی می شود برقرار کنند و در مدارس نیز به دلیل ضعف های جسمی مانند کم شنوایی و معلولیت های حرکتی ـ جسمی اکثراً در بازی ها حضور پیدا نکنند این مسائل به تدریج دست به دست هم داده و علاوه بر منزوی کردن این دانش آموزان حساس منجر به افسردگی آنها نیز خواهد شد.

نکته قابل تامل دیگر، رعایت عدالت است که آیا برای ساخت سالن های ورزشی دانش آموزی بین دانش آموزان عادی و استثنایی عدالت متوازن صورت گرفته است؟ مسلماً با فقدان حتی یک سالن ورزشی برای دانش آموزان استثنایی می توان گفت این عدالت رعایت نشده است.

زمین احداث سالن مهیا است

علی ممبینی مدیر آموزش و پرورش استثنایی استان خوزستان در این باره به خبرنگار مهر گفت: دانش آموزان استثنایی این استان هر ساله در مسابقات کشوری رتبه های قابل قبول اول تا سوم را کسب می کنند و میانگین جایگاه استان در این مسابقات اول تا سوم کشور است. این دانش آموزان معلول تنها خواسته ای که از مسئولان مربوطه و یا حتی خیران نیک اندیش دارند ساخت یک سالن ورزشی است که زمین آن نیز در منطقه چهارشیر اهواز مهیاست.

وی افزود: امسال به رغم مشکلات موجود، جشنواره مسابقات ورزشی استانی دانش آموزان استثنایی و فرهنگیان اداره استثنایی را برگزار کردیم که برای تمرین و برگزاری مسابقات دانش آموزی مجبور به اجاره سالن بودیم و تمرینات این دوره از مسابقات حدود 12 میلیون تومان برای ما هزینه برداشت.

ورزش و تقویت توانایی دانش آموزان استثنائی

ممبینی ادامه داد: کاملاً روشن است که اگر این دانش آموزان مستعد دارای حداقل یک سالن ورزشی بودند هم ساعات تمرین هایشان که منجر به تقویت توانایی های آنها می شود بالا می رفت و هم اینکه بار سنگین مالی به این اداره وارد نمی شد. البته باید به این نکته هم تاکید کرد که اگر این سالن وجود داشت انگیزه و اشتیاق دانش آموزان ما برای تمرینات یا حتی ورزش کردن بیشتر می شد.

مدیر آموزش و پرورش استثنایی استان خوزستان تصریح کرد: تا کنون این دانش آموزان هر ساله افتخاری برای استان بوده اند و مقتدرانه در مسابقات حاضر شده اند و این مدیریت برای موفقیت دانش آموزان در مسابقات هر کاری که در توان داشته را انجام داده و خواهد داد ولی در کنار انجام این تلاش ها از تمامی مسئولین و خیرین تقاضا دارم که برای ساخت سالن ورزشی که حتی زمین آن آماده است به کمک این دانش آموزان بیایند.

وی بیان کرد: مسابقات ورزشی استانی دانش آموزان و فرهنگیان اداره استثنایی در این دوره از مسابقات در رشته های فوتسال، شطرنج، تنیس روی میز، شودان، دو و میدانی و گوی رانی با هم به رقابت پرداختد اما این جشنواره استانی پایان تمرینات دانش آموزان ما نیست و آنها باید تمرینات خود را به طور مداوم و مستمر ادامه دهند تا در مسابقات کشوری حضور پیدا کنند ولی متاسفانه بدون وجود سالن ورزشی این تمرینات نیز برای ما هزینه خواهد داشت.

ممبینی تصریح کرد: دانش آموزانی که از نظر فیزیک بدنی سالم باشند می توانند از نظر فکری نیز خوب عمل کنند و فعالیت ذهنی خوب در میان دانش آموزان استثنایی که هر کدام دارای معلولیتی هستند بسیار بیشتر از سایر دانش آموزان عادی اهمیت دارد. این فیزیک بدنی سالم، مناسب و خوب در قبال انجام ورزش برای آنها فراهم خواهد شد.

محمود معزی معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان نیز در این باره گفت: مسابقات دانش آموزی ورزشی باید به شکل ویژه در مدارس استثنایی برگزار شود زیرا برگزاری این مسابقات برای دانش آموزان استثنایی باعث افزایش سلامت ذهنی و جسمانی آنها می شد.

فعالیت بدنی باعث بهبود حافظه می شود

وی افزود: تحقیقات نشان داده است که فعالیت های بدنی باعث بهبود حافظه افراد می شود و یادگیری بهتر مهارت ها را افزایش می دهد. به ویژه دانش آموزانی که از نظر ذهنی و جسمی دچار معلولیت هستند به فعالیت بدنی بیشتری نسبت به سایر دانش آموزان عادی نیاز دارند.

معزی یادآور شد: خیران می توانند در بحث تجهیزات ورزشی و فضاها به کمک آموزش و پرورش بیایند و اگر در این زمینه ها وضعیت مطلوبی داشته باشیم برای تامین بهداشت و سلامت دانش آموزان عملکرد بهتری خواهیم داشت. در این زمینه بیش از پیش موجبات رضایت دانش آموزان و اولیا را فراهم می کنیم.

وی عنوان کرد: خیران بهتر است که علاوه بر ساخت مدرسه و مسجد برای احداث سالن های ورزشی و تجهیزات مورد نیاز دانش آموزان به ویژه دانش آموزان استثنایی همکاری بیشتری داشته باشند. بهتر است خیران این نکته را مدنظر داشته باشند که به طور طبیعی دانش آموزان معلول و استثنایی به دلیل مشکلات فراوان حرکتی بیشتر از سایر دانش آموزان به سالن ورزشی نیاز دارند.

معزی تصریح کرد: گفت: از همه بانیان امر خیر استدعا می کنم که در این امر مهم آموزش و پرورش را یاری بدهند و با مراجعه به تربیت بدنی آموزشگاه های استثنایی، اداره کل آموزش و پرورش استان و یا اداره آموزش و پرورش استثنایی استان بنیان یک امر خیر را برای این دانش آموزان نهاده و برای آخرت خود توشه ای فراهم کنند چراکه دعای این دانش آموزان همیشه پشتوانه و سرمایه آخرت آنها خواهد شد.

الهام ملیح پور رئیس مرکز توانبخشی لوح و قلم اهواز و عضو اداره مشاوره آموزش و پرورش استان خوزستان نیز گفت: بچه های نابینا از گلبال گرفته تا شنا، استعدادهای فراوانی دارند و چون معمولاً این بچه ها از خانواده های کم درآمد هستند اصلاً این ورزش ها را انجام نمی دهند زیرا برای ورزش گلبال هیچ زمین خاصی برای نوجوانان وجود ندارد و تیم بزرگسالان از طریق زمینی که شرکت نفت به آنها اختصاص داده است تمرین می کنند.

وی ادامه داد: اگر دانش آموزان استثنایی بتوانند از ورزش به عنوان یکی از امکانات رفاهی استفاده کنند بر روحیه آنها بسیار تاثیر می گذارد، باعث تخلیه هیجانی آنها می شود، بهتر و شادتر زندگی می کنند و همچنین بهتر آموزش های لازم را می پذیرند.

ورزش عامل جلوگیری از افسردگی

رئیس مرکز توانبخشی لوح و قلم اهواز در پایان گفت: طبق تحقیقات انجام شده نابینایان در سن نوجوانی اکثراً دچار افسردگی می شوند و برای جلوگیری از این افسردگی ها بهتر است که به بحث ورزش این دانش آموزان بیشتر توجه شود و من با تمام دانش آموزان استثنایی که مشاوره داشته ام از کم توجهی مسئولین به ورزش آنها بسیار شاکی بودند.

کاملا بدیهی است که دانش آموزان استثنایی نیازمند توجه بیشتر هستند به ویژه در امر ورزش که برای فعالیت های ذهنی و یا حتی جسمی این دانش آموزان بسیار مفید است پس اگر قرار بر این است که سالنی ساخته شود ابتدا باید برای دانش آموزان استثنایی ساخته شده و بعد برای دانش آموزان عادی. در کل این دانش آموزان در اولویت هستند و اکنون که در استان خوزستان دانش آموزان استثنایی حتی یک سالن ورزشی هم ندارند بسیار تأسف بار است.

و آخرین نکته اینکه آموزش و پرورش نهادی است که به گفته ی خود مسئولین وزارتی بیش از 90 درصد اعتبارات آن صرف پرداخت حقوق کارکنان می شود پس قطعاً اجحافی که در حق این دانش آموزان معلول شده است تنها متوجه آموزش و پرورش نیست و اداره نوسازی مدارس و همچنین استانداری این استان نیز در زمینه تخصیص اعتبار برای این هدف کوتاهی کرده اند.

به هر حال باید بدانیم که دانش آموزان استثنائی جزئی از پیکره این جامعه هستند و به هیچ وجه نمی توان به علت داشتن برخی معلولیت ها یا محدودیت های ذهنی و حرکتی آنها را نادیده گرفت بلکه باید همانند سایر اقشار جامعه امکانات مختلف را در اختیار آنها قرار و امید به زندگی را در میان این قشر افزایش داد.

-------------------------

گزارش: کوثر کریمی