مدیران قائمشهر نسبت به رسانه ها تنگ نظر نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی شامگاه یکشنبه در همایش مشترک مسئولین روابط عمومی و مدیران دستگاههای اجرایی قائم شهر یکی از وظایف روابط عمومی ها را آگاهی و اطلاع رسانی به مردم عنوان و اظهارداشت: روابط عمومی بعنوان چشم و گوش دستگاه اجرایی باید مسائل مردم و اداره را به مدیر انتقال دهد و پالایش های جدی داشته باشند.

وی بیان کرد: روابط عمومی باید رابطه دوسویه بین مدیر و مردم برقرار کند.

نماینده عالی دولت در شهرستان با اشاره به اینکه با آگاهی مردم نسبت به عملکرد دلسوزانه مدیر و دولت موجب خوشحالی و رضایت مردم شود، اذعان داشت: مردم باید از اعتبارات استانی، و شهرستانی مطلع باشند.

محمدی با بیان اینکه در گذشته در زمان دولت های قبلی اقدامات بسیاری انجام دادند با توجه به منابع درآمدی نفتی و پول سرشار در اختیار کار کردن آسان و راحت بود، افزود: درحال حاضر دولت با این مضایق، محدودیت ها و منابع درآمدی که روز به روز جمع می شود و اعتقادی به اصراف و تشریفاتی ندارد این یک هنر که با کمک روابط عمومی و اصحاب رسانه باید به مردم منتقل شود.

همچنین معاون فرهنگی ورزشی شهرداری قائم شهر با اشاره به اینکه داشتن روابط عمومی در هر سازمانی از اولویت های هر دستگاه اجرایی است، افزود: روابط عمومی ها بعنوان چشم،گوش و زبان دستگاههای اجرایی هستند که می توانند در بخش های مختلف تاثیر گذار باشند.

ناصر علی نژاد با بیان اینکه باید به مقوله روابط عمومی توجه جدی کرد، اذعادن داشت: در حال حاضر از روابط عمومی بعنوان هنر هشتم یاد می کنند و استفاده از این هنر می تواند در کاهش دغدغه های سازمانی و تحقق اهداف موثر باشد.

وی از دغدغه های روابط عمومی دستگاههای اجرایی را ایجاد پست های سازمانی و پشتیبانی مالی اشاره کرد و افزود: روابط عمومی ها بعنوان مشاوران امین دستگاههای اجرایی فعالیت دارند.