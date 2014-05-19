تنها رصدگر ناهید در آستانه خودکشی/ آخرین مانور کاوشگر ونوس

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان علوم فضایی اروپا می گویند کاوشگر ونوس به دلیل اتمام منابع سوختی اش به پایان ماموریت خود نزدیک شده و به زودی سفرش را با یک شیرجه خودکشی به اتمسفر اسیدی این سیاره خاتمه می دهد.

کاوشگر ونوس – متعلق به سازمان فضایی اروپا - تنها فضاپیمایی بوده که به دور سیاره ناهید گشته است و دانشمندان اکنون قصد دارند از مرحله آخر ماموریت آن، برای انجام یک مانور تجربی ترمز بادی استفاده کنند.

در این مانور مدار فضاپیما به پایین ترین حد یعنی در حدود 130 کیلومتری سطح سیاره ناهید می رسد.

داده های جمع آوری شده از این مانور، علاوه بر افزایش سطح دانش بشر از سیاره ناهید، برای ماموریت های اکتشافی بعدی که ممکن است از ترمز بادی برای فرود بر روی یک سیاره و یا قرار گرفتن در مدار آن استفاده کند، مفید خواهد بود.

این شیرجه برای 28 خرداد تا 20 تیر برنامه ریزی شده است.

"پارتیک مارتین" مدیر ماموریت کاوشگر ونوس گفت: با انجام عملیات جسورانه ای مانند اینها می توانیم به چشم انداز از مناطقی از اتمسفر سیاره که معمولا قابل دسترسی نیستند و همچنین چگونگی واکنش فضاپیما و مولفه های آن به چنین محیط های سختی دست یابیم.

این یک مانور خطرناک است اما در این نقطه، چیزی برای از دست دادن وجود ندارد چرا که این فضاپیما به زودی سوخت لازم را برای حفظ مدار بیضی شکل خود از دست می دهد.

اگر این کاوشگر از این شیرجه جان سالم به در ببرد، می تواند دوباره به مدار بالاتر، آمده و تا پایان آخرین قطره از سوختش به رصدهای خود ادامه دهد.

در غیر این صورت، شاهد پایان مهیجی برای یک ماموریت موفقیت آمیز خواهیم بود که اکتشافات بسیاری را از سیاره همسایه و خواهر زمین صورت داده است.

هاکان سودم دانشمند پروژه کاوشگر ونوس سازمان فضایی اروپا، گفت: کاوشگر ونوس، بیش از آنچه که تصور می شد، از این سیاره پر رمز و راز ناهید پرده گشایی کرده است و شکی نیست که تا آخرین لحظه از ماموریتش همچنان موجب شگفتی دانشمندان شود.