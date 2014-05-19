به گزارش خبرنگار مهر، نشست رونمایی از کتابهای پیامک خبری و رسانهها و سیاست انقلابی نوشته فرشاد مهدیپور با حضور حسین انتظامی معاونت مطبوعات و اطلاع رسانی وزارت ارشاد، عماد افروغ، شهرام گیلآبادی و رضا مقدسی در فرهنگسرای رسانه برگزار شد.
در این مراسم حسین انتظامی معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی اظهار داشت: اگر از من سوال شود که متغیر بحرانی و اصلی وضعیت قضایی مطبوعات ما چیست من به اخلاق حرفهای اشاره میکنم. درست است که بحثهای مهم دیگری از آمایش و نظام صنفی و مسائل اقتصادی و...هم در حوزه مطبوعات ما مطرح است اما مهمترین مساله امروز ما اخلاق حرفهای است که سبب میشود ارزش و شان رسانه جایگاه مناسب نداشته باشد و در افکرا عمومی مساله دار شود.
وی افزود: اخلاق حرفهای از الزامات کار رسانهای است. در رسانههای معتبر دنیا موضوعی به نام اتیکال کد مطرح است که متضمن مساله اخلاق حرفهای است اما با این حال بسیاری از همکاران رسانهای ما این مساله را حتی نشنیدهاند و به موضوعاتی مانند پاسخ دهی و یا مسئولیت شناسی اعتنایی ندارند.
وی افزود: بسیاری از اتفاقات این روزهای مطبوعات ما خلاف قانون مطبوعات است و این مساله را باید خود رسانهها حل کنند و به واقع دست به نوعی پالایش و قضاوت درونی میان خودشان بزنند.
انتظامی با تاکید بر اینکه اخلاق حرفهای متغیر بحرانی امروز رسانههای ما به شمار میرود گفت: حتی در دولتهای حداقلی و یا دولتهایی با نگاه کاملا لیبرال نیز این باور رایج است که دولت تنها تنظیم کننده مقررات است. در این نظامها استیفای حقوق شهروندان و تلاش برای آن کاری حداقلی است. آنها باور دارند که دولت امنیت فضای اطلاعاتی را ایجاد میکند تا شهروند و رسانه و حاکم حق هم را زیرپا نگذارند اما در مقابل و در ایران ما با شبنامههایی الکترونیکی مواجهیم که در قالب یک سایت یک شبه خلق میشوند و گاه موحهایی هم ایجاد میکنند. این سایتها هستند که تحت نام شنیده شد، گفته شد و... مطلبی را درج می کنند که مصداق بیاخلاقی است و البته پالایش این فضا به عهده خود رسانهها است.
معاون مطبوعاتی وزارت اشاد افزود: پیامک خبری یکی از جلوههای ارائه اخبار و اطلاعات به صورت غیر کاغذی است. ما به راحتی میتوانیم با تولید محتوا در فضای رسانهای کشور با اتکاء به فرهنگ و زبان خودمان که هم هویت بخش و هم امنیت آفرین است، از ظرفیت های فناوری جدید استفاده کنیم.
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